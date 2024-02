Pronostic Torino Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino reprend sa marche en avant

Considéré comme un outsider potentiel aux places européennes cette saison, le Torino répond aux attentes jusqu’à maintenant et occupe aujourd’hui le 10e rang de la Serie A avec 1 match de moins et 5 points de retard sur le 6e. Les hommes d’Ivan Juric avancent à bonne allure depuis quelques semaines. En effet, ils n’ont perdu que dans l’antre de la Fiorentina (1-0) lors des 10 dernières journées, pour 4 victoires et 5 matchs nuls. Néanmoins, ils ont laissé échapper des points récemment et restent sur 2 matchs nuls concédés face à des mal classés, la Salernitana (0-0) et Sassuolo le week-end dernier (1-1). Désireux de reprendre sa marche en avant, le Torino, qui dispose de la 3e défense du championnat, pourra se reposer sur son imperméabilité.

De son côté, Lecce va devoir s’employer pour éviter la descente dans cet exercice 2023/2024. 13es de Serie A, les partenaires de Rémi Oudin comptent encore 5 points d’avance sur la zone rouge. En revanche, ils se rapprochent dangereusement des relégables depuis quelques temps. La formation basée dans les Pouilles a concédé 6 revers lors des 8 dernières journées, pour 1 victoire et 1 match nul. Sèchement battu sur la pelouse de Bologne le week-end dernier (4-0), Lecce pourrait avoir du mal à rivaliser ce vendredi chez le Torino qui compte bien renouer avec la victoire après 2 contre-performances.

