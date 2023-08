Pronostic Suède Etats-Unis : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

La Suède sort les Etats-Unis doubles tenantes du titre

Lors du premier tour, la Suède est l’une des équipes à avoir fait la meilleure impression sur l’ensemble des poules auprès des observateurs. Très solides, les Scandinaves ont remporté leurs trois matchs avec beaucoup de maîtrise. D’abord ennuyées par l’Afrique du Sud (2-1), elles ont ensuite déroulé face à l’Italie (5-0) puis confirmer face à l’Argentine (0-2) pour valider très facilement la 1re place de leur poule. Celle-ci n’a finalement pas été un cadeau pour les Blagult qui se retrouvent confrontées aux Américaines, les doubles tenantes du titre de cette Coupe du monde. Cependant, la Suède est elle aussi une grande nation du foot féminin. Demi-finaliste l’été dernier de l’Euro, la sélection suédoise avait terminé 3e il y a quatre ans du Mondial français.

Si les Américaines apparaissaient comme les grandes favorites avant le début du tournoi, cela n’est plus tout à fait le cas après le premier tour. En effet, la Team USA n’a remporté qu’une seule victoire lors des 3 matchs qu’elle a joués dans son groupe. C’était face au très modeste Vietnam lors de son entrée en lice (3-0) et on s’attendait à une plus grande victoire. Par la suite, les partenaires de Morgan Rapinoe, qui semble vieillissante comme Alex Morgan devant, se sont montrées poussives face aux Pays-Bas (1-1) puis face au Portugal (0-0) lors de rencontres qu’elles ont dominées mais durant lesquelles elles se sont montrées très inefficaces. Les USA auraient même pu passer à la trappe face aux Portugaises, sauvés par leur poteau. Attention à la fin de cycle donc pour les Américaines qui, face à un solide adversaire, pourraient connaître une grosse désillusion en prenant la porte dès ces 1/8e de finale.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

