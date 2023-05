Pronostic Sampdoria Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli accroche un résultat face à la Sampdoria

Club mythique en Italie, la Sampdoria de Gênes a connu une saison catastrophique. Ce club avait notamment marqué les années 90 en atteignant la finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone et avait brillé avec le duo Vialli – Mancini. Aujourd’hui, la Samp’ est officiellement reléguée et fait face à une menace de liquidation suite aux énormes problèmes financiers du club. Sportivement, la formation génoise a été en dessous de tout au long de la saison et se retrouve en dernière position du classement avec 13 points de retard sur le Hellas Vérone. Les joueurs de la Samp’ semblent être déjà partis en vacances comme le montrent leurs derniers résultats avec 3 lourdes défaites face à la Fiorentina (5-0), le Torino (0-2) et l’Udinese (2-0). Incapable de marquer un but dans ces 3 matchs, la Sampdoria attend vivement la fin du championnat.

En face, Empoli ne joue plus grand-chose car il dispose de 10 points d’avance sur le 1er relégable. En s’imposant lors des deux dernières journées face à Bologne (3-1) et la Salernitana (2-1), le club toscan a certainement décroché les points manquants pour accrocher le maintien. Dans cette dernière ligne droite, le jeune attaquant Nicolo Cambiaghi marque des points avec 1 but inscrit lors de chacune des 3 derniers matchs disputés. Le buteur d’Empoli est parfaitement encadré par l’expérimenté Caputo (3 buts). Sur la lancée de ses bons résultats, Empoli devrait au moins accrocher le nul face à une formation de la Sampdoria qui n’y est plus lors de ces dernières rencontres.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

