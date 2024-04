Pronostic PSG Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG facile face à Clermont

Alors qu’ils ont validé leur ticket pour rejoindre l’OL en finale de Coupe de France face à Rennes mercredi dernier (1-0), les Parisiens reçoivent la lanterne rouge du championnat français, afin de se rapprocher encore plus d’un titre qui leur est promis depuis leur échappée précoce au classement de L1. Ce devrait être l’occasion de faire tourner pour Luis Enrique, afin de préserver les organismes de chacun, avant le choc de mercredi face à Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions, à l’occasion d’un 3e match de rang disputé au Parc. Récemment, ceux qui n’ont plus perdu depuis octobre (défaite face à Nice) ont conservé leur invincibilité en L1, grâce à des succès face à Montpellier (2-6) et l’OM (0-2), alors qu’ils restaient sur 3 matchs nuls aux prestations peu convaincantes. Pour ce qui est du jeu, ce n’est pas particulièrement glorieux pour les joueurs de la capitale. En effet, à l’image d’un Kylian Mbappe agacé lors des derniers matchs de L1, le PSG gagne souvent sans réellement briller sur le terrain, semblant toujours chercher son rythme de croisière avant d’entamer une fin de saison qui s’annonce épique.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De l’autre côté de la médiane, et à l’autre extrémité du classement du championnat français, nous retrouvons des Clermontois qui sont quasi-condamnés à retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. A 6 unités derrière Lorient, premier relégable, les Auvergnats sont condamnés à un exploit pour se sauver. Pour ne rien arranger, le club rouge et bleu ne jouissent pas d’un calendrier facile, affrontant Lens, Monaco et Reims en plus du PSG lors de ces ultimes journées. Malgré leur récent succès face au Havre (2-1), les hommes de Gastien ont replongé le week-end dernier face à Toulouse (3-0). Par ailleurs, ils n’ont jamais gagné face à une formation du Top 8 de L1 cette année, avec un bilan de 4 points pris sur 36 possibles. C’est alors logiquement qu’ils devraient largement s’incliner au Parc des Princes, face à des Parisiens sans doute restés frustrés du match nul subi en terre clermontoise au match aller. Ayant envie d’enchaîner du temps de jeu en l’absence de Barcola et buteur avec les Bleus face au Chili, Kolo Muani est attendu titulaire après n’avoir joué que 7 minutes mercredi.

► Le pari « Victoire PSG Mi-temps/Fin de match » est coté à 1,40 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 140€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Kolo Muani buteur » est coté à 2,06 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 206€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics PSG – Clermont avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Pronostic PSG Clermontencore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Luis Enrique tacle la pelouse de Clermont