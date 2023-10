Pronostic Pays-Bas France : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

100€ remboursés en Freebets sur ce Pays-Bas – France !

Les Pays-Bas ont retrouvé de l’allant depuis le match aller

Éliminés en quarts de finale du dernier Mondial par l’Argentine au terme d’un match très houleux, les Pays-Bas ont décidé de repartir sur un nouveau cycle avec le retour de Ronald Koeman. Pour son retour à la tête des Oranje, l’ancien coach du FC Barcelone avait subi un lourd revers lors du match aller face à la France (0-4). Ensuite, malgré une victoire logique contre Gibraltar (3-0), la sélection batave s’est retrouvée sous pression, car la Grèce avait réalisé une bonne entame des éliminatoires, tandis que les Néerlandais disputaient quant à eux le Final 4 de la Ligue des nations (terminé 4e sur 4 à domicile). Contraints de s’imposer face à la Grèce et l’Irlande, les Bataves ont fait le job (3-0 à domicile face aux Grecs et 2-1 à Dublin), ce qui leur a permis de se replacer en 2e position avec 6 points de retard sur les Tricolores et le même nombre d’unités que les Grecs (qui ont tous disputé un match de plus). Ce vendredi, en cas de faux pas, les Pays-Bas pourraient se retrouver sous pression avant un déplacement à venir en Grèce.

La France vise la qualif dès vendredi soir

Depuis l’arrivée de Didier Deschamps à la tête des Bleus, l’équipe de France s’est montrée très régulière dans ses performances, avec un titre de championne du monde en 2018, une finale de l’Euro 2016 et une autre au Mondial 2022. Souvent raillé pour le jeu qu’il propose, l’ancien milieu de terrain marseillais a cette capacité à préparer ses équipes pour être performante dans les grands événements. Après leur cruelle défaite en finale du Mondial au Qatar, les Tricolores ont su rebondir en réalisant un parcours parfait lors du début de ces éliminatoires avec 5 victoires en autant de matchs. De plus, le bilan est également positif au niveau des statistiques avec 11 buts inscrits pour 0 encaissé. La seule mauvaise note est venue de la dernière défaite en amical en Allemagne (2-1) où Deschamps avait aligné une équipe remaniée. Affichant déjà 15 points, l’équipe de France serait qualifiée en cas de succès ce vendredi à Amsterdam.

Les Pays-Bas bien diminués

Dans cette période au rythme soutenu, les sélectionneurs nationaux déplorent de nombreuses absences dans leurs effectifs. Ronald Koeman fait face à des forfaits importants puisque De Jong, Flekken, Bijlow, De Ligt, Timber, Berghuis, Koopmeiners, Lang, Gakpo ou Depay sont tous sur le flanc. Malgré tout, les Pays-Bas gardent un effectif intéressant avec Van Dijk en défense centrale, et Dumfries et Aké sur les côtés. Le secteur de jeu le plus touché reste le milieu de terrain où De Roon paraît être l’un des seuls joueurs expérimentés. Offensivement, Koeman attend beaucoup de sa nouvelle pépite Xavi Simons, auteur d’une très bonne entame avec Leipzig. Deschamps connaît lui aussi son lot d’infortunes puisqu’il a même vu des joueurs appelés pour pallier des absences déclarer forfait. Pour les Bleus, le secteur touché est celui de la défense, car Saliba, Koundé, Upamecano ou Disasi ont tous déclaré forfait. Ces absences pourraient faire le bonheur de Jonathan Clauss au poste de latéral mais aussi de Lucas Hernandez qui devrait retrouver l’axe tandis que son frère Théo sera en charge de l’animation du côté gauche. Au milieu de terrain, on devrait partir sur l’habituel triangle composé de Tchouaméni, Griezmann et Rabiot. Enfin, l’attaque devrait être articulée autour de Kylian Mbappé, dont le réveil est attendu après quelques matchs un peu moins bien en club. Le Bondynois devrait être entouré de Giroud, Griezmann et Coman.

Les compositions probables pour ce Pays Bas – France :

Pays Bas : Verbruggen – De Vrij, Van Dijk, Aké – Dumfries, Wieffer (ou Reinjders), De Roon, Blind – Simons, Weghorst, Malen. France : Maignan – Clauss, Konaté, L.Hernandez, Théo Hernandez – Tchouaméni, Rabiot (ou Camavinga) – Coman, Griezmann, Mbappé – Giroud.

Les Bleus profitent des absences bataves

Solide lors de cette entame de qualification pour l’Euro, la France sera qualifiée si elle bat les Oranje ce vendredi. Revanchards après leur défaite en amical en Allemagne, les Tricolores veulent repartir sur une dynamique positive face aux Pays-Bas qu’ils avaient atomisés lors d’un aller où les Oranje avaient déjà souffert des absences. Malgré quelques coups durs en défense, la France devrait encore pouvoir battre une équipe néerlandaise durement touchée par une cascade de blessés. Un peu moins bien avec son club (8 buts en 9 matchs tout de même depuis le début de saison, 4 buts en 5 rencontres avec la France), Mbappé va chercher à rebondir directement sous le maillot bleu, dont il en est le capitaine.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

