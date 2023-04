Pronostic Pau Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz tourné vers la L1 face à Pau

Cette affiche entre Pau et Metz met aux prises deux équipes avec des objectifs diamétralement opposés. En effet, le club béarnais lutte pour son maintien et Metz pour la montée. À l’heure actuelle, l’équipe de Didier Tholot possède 2 points d’avance sur Laval, première formation relégable. Lors des 6 dernières journées, les Palois ont perdu à 4 reprises. Dernièrement, le club béarnais avait tout de même réussi à remporter deux confrontations face à deux adversaires directs pour le maintien, Niort et Dijon. Le week-end dernier, les partenaires d’Henri Saivet se sont inclinés à domicile contre le leader havrais (0-1). Avec le retour en forme de Nîmes et Rodez notamment, Pau doit se reprendre rapidement pour ne pas tomber dans la zone de relégation.

En face, le FC Metz est sur une superbe dynamique qui lui permet de se mêler à la lutte pour la montée en Ligue 1. Le club lorrain est invaincu en championnat depuis début novembre. Cette bonne série a permis aux Grenats de remonter à la 3e place avec 2 points de retard sur Bordeaux, 2e. Tenu en échec par le leader Le Havre (1-1), Metz a remporté ses deux matchs des deux dernières journées en dominant à la suite Quevilly Rouen (1-2) et la semaine passée Laval (1-0). Lors de cette rencontre, le Géorgien Mikautadze a marqué le but décisif. L’attaquant messin a signé là sa 15e réalisation de la saison, ce qui en fait le meilleur buteur de la Ligue 2. Sur une excellente dynamique, Metz devrait s’imposer chez le mal classé Pau et poursuivre sa remontée au classement.

