Pronostic Montpellier Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice inarrêtable face à Montpellier ?

La 12e journée de Ligue 1 débute vendredi avec une affiche entre Montpellier et Nice. Le MHSC fait partie du lot d’équipes qui luttent pour le maintien. Actuellement, les Héraultais ne possèdent qu’un seul point d’avance sur la zone de relégation. Dans cette entame de saison, la formation montpelliéraine manque de régularité dans ses résultats. En effet, en 10 journées de Ligue 1, Montpellier affiche un bilan équilibré avec 3 succès, 3 nuls et 4 revers. Il est important de noter que le MHSC a un match de retard contre Clermont et qu’il a été sanctionné d’un point de pénalité pour le pétard jeté par un de ses supporters sur le portier auvergnat. Victorieux à Lorient (0-3) avec la manière, Montpellier a ensuite perdu contre Nantes (2-0). Toujours aussi irréguliers, les partenaires de Savanier ont ensuite largement pris le dessus sur Toulouse (3-0) avant de concéder un nouveau revers contre Paris vendredi dernier (3-0). C’est bien simple, les hommes de Michel Der Zakarian n’ont jamais su remporter deux matchs consécutifs.

En face, l’OGC Nice a certainement réussi l’un des coups du mercato. Après avoir fait face à l’intransigeance de Ferry, le président de Lorient, qui refusait de laisser partir son entraîneur, Le Bris, les dirigeants azuréens ont misé sur l’Italien Farioli. Inconnu du grand public, le technicien italien est arrivé sur la pointe des pieds. Progressivement, l’ancien adjoint de De Zerbi a bâti cette équipe niçoise en se basant sur une défense, déjà de fer la saison passée. Avec seulement 4 buts encaissés, l’OGCN possède de loin la meilleure défense de Ligue 1. Le Gym reste même sur 6 clean sheets consécutifs. Todibo semble avoir franchi un palier, aux côtés de Dante, plus aussi rapide, mais toujours bon pied bon œil. De plus, le club azuréen est la seule formation de notre championnat à toujours être invaincue. Le week-end dernier, les Niçois ont confirmé leurs bonnes dispositions en prenant le dessus à domicile sur Rennes (2-0), pour une 4e victoire de rang en L1. La seule fausse note de ce résultat est venue de l’expulsion de Ndayishimiye, mais Nice devrait pouvoir aligner un milieu Boudaoui-Thuram-Sanson qui a de l’allure. Arrivé cet été et buteur dimanche dernier, Boga s’est parfaitement intégré sur la Côte d’Azur aux côtés de Moffi et de Laborde. Sur une excellente dynamique, Nice devrait poursuivre sur sa lancée en s’imposant contre Montpellier.

