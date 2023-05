Pronostic Lyon Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier joue un mauvais tour à Lyon

Avec 6 points de retard sur Lille, qui occupe la dernière place qualificative pour une compétition européenne, Lyon n’a pas abdiqué et compte mettre la pression sur le club nordiste. Oublié l’échec de la demi-finale de la Coupe de France face à Nantes, le club rhodanien s’est montré plutôt performant lors des dernières semaines. En effet, les hommes de Laurent Blanc n’ont perdu qu’une seule fois lors des 9 dernières journées disputées lors de la réception de Marseille (1-2) en concédant un but au bout du temps additionnel. À la suite de ce revers, les Lyonnais sont repartis de l’avant en s’imposant à Strasbourg (1-2) le week-end dernier. Excellent loin de ses bases, Lyon est en revanche moins à l’aise à domicile, comme le montre le bilan de 2023. En effet, les partenaires d’Alex Lacazette ont disputé 8 matchs dans leur enceinte pour finalement seulement 2 succès décrochés face à Lens et Rennes. Pour renverser Montpellier, Blanc ne pourra pas compter sur Lukeba expulsé à la Meinau, mais pourra notamment s’appuyer sur Lacazette, auteur de 20 buts déjà pour son retour en L1.

De son côté, Montpellier vient de faire tomber deux candidats aux places européennes, à savoir le Stade rennais (1-0) et l’AS Monaco (0-4). Face aux Bretons, les Héraultais ont réussi à s’imposer malgré leur infériorité numérique. En pleine confiance, la bande de Michel Der Zakarian a ensuite surclassé l’AS Monaco le week-end dernier au stade Louis-II (0-4) avec notamment un doublé de Nordin. Ces 2 victoires ont permis au MHSC de passer la barre symbolique des 40 points certainement décisive pour le maintien. Libérés, les Montpelliérains se déplacent à Lyon pour décrocher un résultat. L’arrivée de Michel Der Zakarian a totalement relancé la formation montpelliéraine qui se montre très performante avec son nouveau coach. De plus, le MHSC possède un effectif de qualité avec Khazri, Nordin, Mavididi ou Wahi. Sans Savanier, une énième fois suspendu, Nordin (7 buts) et Wahi (13 buts) seront particulièrement attendus. Face à une formation lyonnaise pas toujours rayonnante à domicile, Montpellier pourrait réussir une très belle opération sur la lancée de ses 2 derniers matchs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

