Pronostic Lazio Rome Alkmaar : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Ligue Europa Conférence

La Lazio s’appuie sur son expérience face à Alkmaar

Ce mardi soir, la Lazio reçoit l’AZ Alkmaar en 8es de finale allers de la Ligue Europa Conférence. Troisième de son groupe d’Europa League, le club romain avait été reversé en barrage de cette C4 où il affrontait les Roumains de Cluj. Sans être flamboyants, les Laziali avaient fait le nécessaire grâce à leur succès du match aller au stade olympique (1-0) avant de résister au retour (0-0). Sur la scène nationale, la bande à Maurizio Sarri a récemment pris le dessus sur la Sampdoria (1-0) grâce à Luis Alberto avant de signer un exploit le week-end dernier. En effet, les partenaires de Ciro Immobile sont allés s’imposer sur la pelouse du Napoli qui caracole en tête de Serie A depuis le début de saison. Cette victoire est d’autant plus remarquable qu’il ne s’agit que du second revers concédé par les Napolitains en Serie A et du 1er à domicile. Pour affronter Alkmaar, Sarri dispose d’un effectif au complet ou presque.

En face, l’AZ Alkmaar s’est évité un tour de barrage en remportant facilement son groupe de Ligue Europa Conférence. En effet, le club batave a presque fait un sans-faute puisqu’il a collecté 15 des 18 points possibles, mais dans une poule abordable incluant également le Dnipro-1, l’Apollon et Vaduz. En forme, le club néerlandais réalise une très bonne saison en championnat avec la 3e place du classement, devançant une formation comme celle du PSV Eindhoven. Depuis sa défaite sur la pelouse du leader, le Feyenoord Rotterdam, l’AZ a redressé la barre avec des succès sur Cambuur et contre le Vitesse Arnhem. L’homme fort du club batave est le grec Pavlidis qui a signé 11 réalisations depuis l’entame de saison. Devant son public, la Lazio devrait s’appuyer sur son expérience européenne pour prendre le dessus sur l’AZ Alkmaar.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

