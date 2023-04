Pronostic Juventus Inter Milan : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie

La Juventus prend l’avantage face à l’Inter

Sans faire trop de bruit, la Juventus réalise une superbe seconde partie de saison. En effet, les Turinois sont en course en quarts de finale de la Ligue Europa, mais également en demi-finales de la Coppa Italia, où ils affrontent donc l’Inter Milan. Pénalisés de 15 points en championnat, les Bianconeri ont effectué une très belle remontée pour revenir à la 7e place à seulement 4 points de la 4e place et 6 de la 3e occupée par l’Inter. Sans la sanction sportive, la Vieille Dame se trouverait en 2e position de Serie A. Les hommes de Max Allegri restent sur 3 succès consécutifs face à la Sampdoria (4-2), l’Inter (0-1) et le week-end dernier contre le Hellas Vérone (1-0) sur une réalisation de Moise Kean. À noter qu’il y a 15 jours, la Juve est allée s’imposer à Giuseppe Meazza grâce à Kostic. En pleine confiance, la bande d’Allegri veut jouer le coup à fond dans les deux coupes.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

L’Inter Milan est aussi en course sur plusieurs tableaux. Dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, les hommes de Simone Inzaghi vont affronter le Benfica en quarts de finale. Troisième en championnat, l’Inter est en crise avec 4 revers lors des 5 dernières journées, dont l’une donc face à la Juve. Cette mauvaise passe met les Lombards, qui veulent rester dans le top 4 qualificatif pour la C1, sous pression. Le week-end passé, la formation intériste a connu une nouvelle désillusion en s’inclinant à domicile face à la Fiorentina (0-1). Inzaghi comptait sur l’international belge Romelu Lukaku qui avait profité de la trêve internationale pour reprendre confiance avec plusieurs buts inscrits en sélection. Mais le puissant attaquant a raté un but mettable samedi et confirmé ses problèmes en club. En pleine confiance, la Juve devrait s’imposer lors de ce match aller face à une formation de l’Inter clairement pas au mieux.

► Le pari « Victoire Juventus » est coté à 2,25 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 225€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,58 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 158€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Juventus – Inter avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Juventus Inter encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

La Juve s'impose à Milan et continue son petit bonhomme de chemin