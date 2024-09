Pronostic Feneyoord Rotterdam Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayer Leverkusen fait le job contre le Feyenoord Rotterdam

Auteur d’une saison incroyable l’an passé, le Feyenoord n’a cependant rien pu faire face au rythme effréné du PSV. Sur son parcours, la formation néerlandaise a seulement perdu 2 rencontres. Qualifié directement pour la Ligue des champions, le Feyenoord n’a pas eu besoin de disputer les barrages. Lors de l’intersaison, le club a perdu son entraîneur, Arne Slot, parti à Liverpool. Pour lui succéder, les dirigeants du club ont misé sur Brian Priske. Le Danois a connu une excellente première avec un succès en Supercoupe face au PSV mais a ensuite eu plus de difficultés. En effet, les partenaires de Timber ont seulement remporté un match en déplacement sur la pelouse de Zwolle (1-5). Lors des autres matchs, le Feyenoord a toujours été tenu en échec. Certes invaincu, le club néerlandais ne rassure pas et elle affronte une formation du Bayer Leverkusen impressionnante l’an passé. Cet été, la formation batave a réussi à conserver son buteur mexicain Giménez, pourtant convoité outre-Manche.

En face, le Bayer Leverkusen a tout simplement été exceptionnel la saison dernière. Invaincue sur le plan national, la bande de Xabi Alonso a mis fin à l’hégémonie du Bayern en Bundesliga et s’est également imposée en Coupe d’Allemagne. En revanche, le club allemand s’est incliné en finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta, ce qui reste sa seule défaite de l’année. Fort de ce superbe parcours, Leverkusen est parvenu à conserver son entraîneur mais aussi ses pépites à l’image de Wirtz. De plus, le Bayer a recruté plusieurs joueurs Alonso compatibles avec Garcia, Mukiele, Terrier ou Belocian. Dans cette entame de saison, la formation allemande a connu un départ compliqué, symbolisé par son revers à domicile face à Leipzig (2-3). Cependant, Leverkusen a su prendre le dessus sur Gladbach (2-3) et sur Hoffenheim (1-4), et remporter la Supercoupe d’Allemagne aux tirs au but. Ce week-end, Martin Terrier a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs quand Boniface a marqué un doublé. Déterminé à imposer sa patte au niveau européen et vainqueur de ses 3 premiers déplacements de la saison, le Bayer de Xabi Alonso va aussi vouloir s’imposer pour la première sortie en Ligue des champions de son équipe.

