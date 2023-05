Pronostic FC Séville AS Roma : Analyse, cotes et prono de la finale de Ligue Europa

Après le perfect sur le Rennes – Monaco de samedi, on tente de vous faire gagner ce ce mercredi sur la finale de Ligue Europa. Retrouvez nos pronostics FC Séville – AS Roma, et 100€ à récupérer chez Betclic.

Nos pronostics FC Séville – AS Roma

► Le pari « Victoire Séville ou Match nul et Moins de 3,5 buts » est coté à 1,64 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Le pari « Séville remporte le trophée » est coté à 1,85 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Le pari « Victoire Séville » est coté à 2,68 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Le pari « En-Nesyri buteur » est coté à 2,89 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

Le FC Séville, spécialiste de l’Europa League

Le FC Séville vit une histoire particulière avec l’Europa League. La formation andalouse est tout simplement l’équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition, avec déjà 6 succès au compteur. Cette saison, le FC Séville avait débuté son parcours européen en Ligue des Champions. Dominé par Manchester City et le Borussia Dortmund, le club sévillan avait été rebasculé en Europa League. Contraint de disputer un barrage/16e de finale, les partenaires d’Ivan Rakitic avaient pris le dessus sur le PSV Eindhoven (3-2 en cumulé) grâce à une large victoire obtenues à domicile à l’aller (3-0). Au fil des tours, le FC Séville a toujours fait la différence dans son stade pour décrocher la qualification. Après avoir écarté Fenerbahçe, le club andalou a sorti les deux grands favoris de la compétition tour à tour : Man U en quart de finale avec une superbe prestation au retour (5-2 en cumulé) et la Juventus. Rattrapée in extremis dans le Piémont (1-1), la bande à Jesus Navas s’est imposée au terme d’une seconde manche conclue par des prolongations (2-1). Sous la houlette de son 3e entraineur de la saison, José Luis Mendilibar, les Sévillans ont effectué une très belle remontée en Liga pour assurer leur maintien. Le week-end dernier, les partenaires de Papu Gomez se sont inclinés à domicile face au Real Madrid (1-2), après 2 nuls en Liga (Betis et Elche). Mais 11es, ils peuvent toujours aller chercher la 7e place européenne.

Une Roma « mourinhesque »

Recruté à l’été 2021 pour redonner des lettres de noblesses à la Roma, José Mourinho a déjà remporté l’an passé avec la Ville éternelle la 1re édition de la Conference League en dominant le Feyenoord en finale (1-0). Cette saison, le Special One vise un doublé inédit. Pour atteindre ce stade de la compétition, la Roma a connu une campagne mouvementée avec une 2e place de groupe derrière le Betis Séville. Contraints eux aussi de disputer un barrage en 16e de finale, les Romains se sont défaits de Salzbourg en renversant les autrichiens au stade Olympique lors du match retour (2-1 en cumulé). A l’instar du FC Séville, la Roma doit son parcours à ses excellentes prestations à domicile où elle s’est systématiquement imposée comme lors de son 8e de finale face à la Real Sociedad (2-0). Dans un remake de la finale de C4, la Louve a été battue aux Pays Bas par le Feyenoord (1-0) avant de décrocher son ticket pour le dernier carré en dominant les Bataves lors des prolongations (4-1). Connu pour sa capacité à planter le bus, le Mou’ s’est appuyé sur la solidité défensive de son équipe pour se défaire du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en demi-finale. Après avoir arraché la victoire au stade Olympique (1-0), la Roma a défendu d’arrache-pied cette avance en Allemagne. Malgré les vagues d’offensives du Bayer, la Louve a tenu pour obtenir sa place en finale. Comme beaucoup d’autres formations engagées le jeudi soir, la Roma connaît des difficultés pour finir la saison en championnat. 6es de Serie A, les Giallorossi restent sur 7 journées sans la moindre victoire. Le week-end dernier, les Romains se sont inclinés face à la Fiorentina (2-1), finaliste de la Conference League. Suite à cette mauvaise série de résultats, la Roma a dit adieu à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions via la Serie A.

Séville sans Acuna, Dybala incertain pour la Roma

Expulsé contre la Juventus au tour précédent, le latéral argentin Acuna sera absent pour Séville et devrait être suppléé par son compatriote Montiel ou le Brésilien Telles. Pour le reste, on devrait retrouver l’excellent Bounou dans les cages, avec devant lui la charnière Badé – Gudelj qui a fait ses preuves au final de la saison. Lexpérience sera présente avec Jesus Navas en tant qu’arrière droit et un duo au milieu composé de Rakitic et Fernando. Offensivement, En-Nesyri sera à la pointe de l’attaque. En face, José Mourinho fait face à une grosse incertitude concernant le joyau Paolo Dybala. Important lors du parcours européen de son équipe, le champion du Monde argentin a même disputé des bouts de match sur une jambe pour aider son équipe à se qualifier. Et cela devrait être encore le cas sur cette finale. Idem pour Spinazzola, touché lors du match retour face au Bayer. Le trio défensif, composé de Mancini, Smalling et Ibanez est souvent impressionnant.

Les compositions probables pour FC Séville – AS Roma :

FC Séville : Bounou – Jesús Navas, Badé, Gudelj, Telles – Fernando (ou Jordan), Rakitić – Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil – En-Nesyri.

AS Roma : Rui Patrício – Mancini, Smalling, Ibañez – Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola (ou Zalewski) – Dybala (ou El Shaarawy), Abraham, Pellegrini.

Le FC Séville au 7e ciel ?

Cette finale nous offre un choc entre spécialistes des compétitions européennes avec d’un côté le FC Séville en quête d’un 7e succès en Ligue Europa, et de l’autre une formation de la Roma dirigée par un José Mourinho, dont le palmarès n’est plus à démontrer. Cette confrontation devrait nous offrir une opposition de style avec un club andalou adepte du jeu de possession et une équipe de la Roma qui devrait rester bien en place et jouer quelques coups à fond. Au regard de sa récente dynamique depuis l’arrivée de Mendilibar, mais aussi de son histoire dans cette compétition, le FC Séville part légèrement favori de cette finale. De plus, les Romains ne devraient pas pouvoir compter sur un Dybala à 100%. Déjà vainqueur de Manchester United et de la Juventus dans cette compétition, le FC Séville pourrait récupérer « sa » C3 face à une équipe de la Roma qui tentera d’être, comme souvent, irréprochable défensivement. Auteur de 14 buts cette saison (dont 4 en 8 matchs de C3), l’international En-Nesyri est l’arme offensive n°1 des Andalous.

