Pronostic Espagne Italie : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Ligue des Nations

L’Italie tient tête à l’Espagne

Cette demi-finale entre l’Espagne et l’Italie met aux prises deux nations qui cherchent à retrouver de la constance dans leurs performances. En effet, la Roja, qui avait dominé le football mondial pendant près de 10 ans, est en pleine reconstruction. À la suite de la désillusion du Mondial 2018, la fédération espagnole avait misé sur Luis Enrique. L’ancien coach du FC Barcelone avait réalisé un excellent travail qui avait permis à sa formation de se hisser en demi-finales de l’Euro 2020, où elle s’était inclinée face à l’Italie. Lors de cette rencontre, les Espagnols avaient largement été supérieurs aux Italiens dans le jeu, mais avaient perdu lors des tirs au but. À la suite de cette prestation, les attentes étaient énormes lors de la Coupe du monde au Qatar. Après un 1er match fantastique face au Costa Rica (7-0), l’Espagne a perdu de sa superbe en concédant le nul face à l’Allemagne (1-1) avant de s’incliner contre le Japon (2-1). Ensuite, les hommes d’Enrique ont subi une nouvelle désillusion en 8es de finale en se faisant surprendre par le Maroc aux tirs au but. Pour tenter d’insuffler un vent nouveau sur la sélection, la fédération espagnole a misé sur Luis de la Fuente. Pour sa première sur le banc, l’ancien coach des espoirs espagnols a vu son équipe s’imposer largement face à la Norvège (3-0). En revanche, l’Espagne manque de constance, comme elle l’a démontré en s’inclinant ensuite chez une Écosse (2-0) loin de faire partie des plus grosses nations. Pour disputer ce Final 4, la Roja s’appuiera sur Morata, Asensio, Fati, Gavi, Rodri, Laporte, Olmo, Navas, Ruiz, Bernat, mais aussi sur Robin Le Normand, récemment naturalisé. En revanche, Pedri est blessé et absent, comme Gil ou Nico Williams.

Grande absente du Mondial 2018, l’Italie s’est relancée sous la houlette de Roberto Mancini en remportant l’Euro 2020, en dominant l’Angleterre en finale. Cette Squadra Azzurra s’était appuyée sur son collectif pour remporter ce trophée. Alors que l’on pensait l’Italie repartir sur de bonnes bases, elle n’est pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. Malgré cette désillusion, la fédération italienne a maintenu sa confiance à Mancini qui a vu son équipe remporter son groupe de Ligue des nations devant l’Allemagne, la Hongrie ou l’Angleterre. Pour commencer les éliminatoires de l’Euro 2024, la sélection italienne s’est inclinée à domicile face à l’Angleterre (1-2), avant de dominer logiquement Malte en déplacement (0-2). Depuis l’échec des qualifs au Mondial 2022, Mancini essaie de trouver de nouveaux éléments pour renforcer son équipe. On pense notamment à la convocation de Mateo Retegui, qui évolue au Tigre et qui possède la double nationalité italo-argentine. Ce dernier a marqué 2 buts sur ses 2 premières sélections. À ses côtés, on retrouve évidemment Verratti, Jorginho, Donnarumma ou Bonucci. De plus, Mancini s’appuie sur plusieurs joueurs qui ont disputé les finales européennes de la saison, comme Pellegrini, Dimarco, Spinazzola, Darmian, Acerbi ou Barella. Dans cette affiche se jouant aux Pays-Bas, la Squadra Azzurra semble plus armée que l’Espagne et devrait au moins tenir le nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

