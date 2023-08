Pronostic Chelsea Luton Town : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea, premier succès de la saison face à Luton

Depuis l’arrivée de Boelhy à la présidence du club, Chelsea n’a cessé d’investir et de recruter massivement. Pour le moment, cette tactique ne fonctionne pas, car les Blues ont souffert lors des 6 derniers mois pour conclure l’exercice passé en seconde partie de tableau (12e). Cet été, le club londonien a misé sur Mauricio Pochettino pour tenter de relancer l’équipe. L’Argentin a vu Kepa, Mendy, Kanté, Havertz, Mount, Kovacic, Loftus-Cheek ou Pulisic quitter le club. Pour pallier ces départs, les Blues ont attiré de nombreux joueurs, avec notamment le plus gros transfert entre équipes de PL du tout de même méconnu Caicedo de Brighton, mais aussi Nkunku, Lavia, Disasi, Jackson, Ugochukwu ou le portier Sanchez. Malgré toutes ces nouvelles têtes, la formation londonienne se montre décevante avec un nul pour débuter face à Liverpool (1-1) et surtout un lourd revers à West Ham (3-1) lors de la 2e journée le week-end dernier. Lors de cette rencontre, Chelsea a dominé, mais a manqué l’opportunité de prendre le score en sa faveur avec notamment le penalty d’Enzo Fernandez arrêté par Areola, et a ensuite été puni par les Hammers. Pochettino n’est pas aidé par une infirmerie bien pleine avec Nkunku et Wesley Fofana, rejoints ces derniers jours par le nouveau capitaine du club Reece James. Ce vendredi, les Blues jouent déjà gros avec la réception de Luton.

En face, Luton est un des clubs les plus atypiques de la Premier League. En effet, cette ville du nord de Londres est régulièrement élue comme la plus moche d’Angleterre. Son club de foot avec des moyens limités est parvenu à monter en Premier League. Luton Town et son vieux stade de 10 000 places vont étonner en Premier League au milieu des riches comme City, Man U ou Chelsea. Pour leur première sortie, les Hatters ont pris le bouillon à l’Amex Stadium de Brighton (4-1). Le week-end dernier, Luton Town n’a pas disputé de match, car son stade subit quelques rénovations. Cet été, le club a dû opérer avec malice pour recruter avec notamment le pari Ross Barkley, intéressant à Nice quand il a joué, le latéral Giles (Wolverhampton), Chong (Birmingham, ex-Man U) ou Issa Kaboré de Manchester City (intéressant à l’OM la saison passée). Avec son effectif XXL, Chelsea devrait se réveiller face à la modeste formation promue de Luton Town.

