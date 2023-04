Pronostic Caen Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen costaud à la maison face au Paris FC

Cette affiche entre le Stade Malherbe de Caen et le Paris FC met aux prises deux équipes qui avaient des ambitions bien plus élevées lors de l’intersaison. En effet, Caennais et Parisiens ambitionnaient de jouer la montée et se retrouvent dans le ventre mou de la Ligue 2. Les Normands occupent la 7e place avec 10 points de retard sur Bordeaux, 2e, et 15 d’avance sur la zone de relégation. Sur une bonne dynamique depuis plusieurs semaines, le club caennais a perdu gros lors de ses 2 derniers déplacements en s’inclinant face à Rodez (3-2) et le week-end dernier contre Quevilly Rouen dans le derby (2-1). En revanche, l’équipe entraînée par Stéphane Moulin est très performante à domicile, avec le 2e bilan de la Ligue 2 derrière Le Havre. Dans son stade d’Ornano, la formation normande ne s’est inclinée qu’une seule fois lors de la réception de… QRM. Pour décrocher un succès contre le Paris FC, Moulin compte notamment sur Alexandre Mendy, auteur d’une belle saison avec ses 14 réalisations.

En face, le Paris FC avait disputé les play-off lors des 2 saisons précédentes et souhaitait jouer la montée lors de cet exercice. Pas très bien rentrés dans leur saison, les Parisiens n’ont jamais été dans le rythme, mais ont en revanche fait le nécessaire récemment pour ne pas être impliqués dans la lutte pour le maintien. En effet, à la veille de se déplacer en Normandie, le PFC compte 9 points d’avance sur le premier relégable Laval. Lors des 2 dernières journées, la bande de Thierry Laurey nous a offert un grand spectacle avec deux rencontres fructueuses au tableau d’affichage. Tout d’abord, ses protégés ont infligé à Valenciennes (4-5) sa première défaite de la saison au Hainaut, avant une nouvelle opposition riche en buts lors de sa défaite à Charléty face à l’AS Saint-Étienne (2-4). Libérés dans cette dernière ligne droite, Guivalogui, Kebbal ou Mandouki se font plaisir. Plus pragmatique et solide à domicile (6 victoires et 4 nuls sur les 10 dernières recépetions), Caen devrait s’imposer face à une formation parisienne qui ne joue plus grand-chose.

