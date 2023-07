Pronostic Brésil Panama : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Le Brésil s’offre le Panama en hors d’œuvre

Dans un début de Coupe du Monde 2023 où les favorites ont du mal à battre les outsiders (hormis la victoire du Japon 5-0 face à la Zambie), il ne semble pas vraiment intéressant de jouer des larges écarts. Très mal coté, le Brésil est évidemment grande favorite de ce match puisqu’elle a remporté une nouvelle fois la Copa America, en 2022, et qu’elle fait partie des top équipes mondiales. Cependant, attention au Panama qui tentera de tenir le plus longtemps possible, comme l’a fait l’autre qualifiée en barrage de la zone CONCACAF, Haïti, battu seulement 1-0 par l’Angleterre samedi.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Eliminé en phase de poules des derniers Championnats de la CONCACAF, le Panama a ensuite battu la Papouasie Nouvelle-Guinée (0-2) et le Paraguay (0-1) en barrages pour disputer la Coupe du Monde 2023, le tout premier Mondial de son histoire. Battu largement face à l’Espagne (0-7) et le Japon (0-5) en amical avant cette compétition, la sélection d’Amérique centrale ne devrait pas pouvoir marquer mais elle pourrait résister un minimum au Brésil afin de ne pas prendre une valise.

► Le pari « Brésil mène à la mi-temps et gagne le match, et Moins de 4,5 buts dans le match » est coté à 1,92 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 192€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « Brésil mène à la mi-temps et gagne le match, et Moins de 3,5 buts dans le match » est coté à 2,88 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 288€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Brésil Panama :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Brésil Panama détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

En direct : France-Jamaïque (0-0)