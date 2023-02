Pronostic Bayern Munich Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern frappe un grand coup face à l’Union Berlin

Alors que la Bundesliga débute son dernier tiers, la bataille fait rage pour le titre puisque 3 équipes sont à égalité en tête du classement. En effet, le Bayern, l’Union Berlin et le Borussia Dortmund comptent tous 43 points au compteur. Ce dimanche, ce classement devrait évoluer puisque le club bavarois reçoit l’Union. Auteur d’une reprise poussive avec 3 nuls d’entrée face à Leipzig, Cologne et l’Eintracht Francfort, le Bayern avait relancé la machine en s’imposant contre Wolfsbourg (2-4) et Bochum (3-0) en Bundesliga et face à Mayence en Coupe d’Allemagne (0-4). De plus, la formation munichoise a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à son succès au Parc des Princes face au PSG (0-1). Le week-end dernier, les hommes de Nagelsmann ont connu un coup d’arrêt en s’inclinant face à leur bête noire, le Borussia Mönchengladbach (3-2). La rapide expulsion de Dayot Upamecano a été préjudiciable car elle a contraint le Bayern a joué pendant plus de 80 minutes en infériorité numérique. Les Bavarois ont livré une bonne partie mais ont été punis en contres par Gladbach’.

De son côté, l’Union Berlin est l’une des surprises de la saison en Bundesliga. L’an passé, le club berlinois avait déjà réussi à se qualifier pour l’Europa League et cette saison, l’Union a participé pour la 1re fois de son histoire à une rencontre de phase finale en Europe. Le week-end dernier, les Berlinois ont raté une belle occasion de prendre la première place du classement en étant tenu en échec par la lanterne rouge Schalke (0-0). Cette contre-performance ne doit pas faire oublier que l’Union est toujours invaincue en 2023 avec un succès important obtenu sur la pelouse de Leipzig (1-2) il y a quelques semaines. En milieu de semaine, les Berlinois ont pris le dessus sur l’Ajax en Europa League (3-1). Au niveau de l’effectif, Urs Fischer peut notamment compter sur le français Roussillon ou sur l’Américain Siebatcheu. Devant son public, le Bayern devrait réagir et prendre le dessus sur une formation de l’Union Berlin qui a sans doute laissé des forces jeudi face à l’Ajax.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

