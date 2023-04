Pronostic Angers PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Paris tranquille dans le choc des extrêmes à Angers

Ce vendredi soir, la 32e journée de Ligue 1 débute avec une affiche entre la lanterne rouge angevine et le leader parisien. Dernier depuis quasiment l’entame de cet exercice, le club angevin accuse 17 points de retard sur le premier non relégable et devrait bientôt être officiellement relégué. Après avoir renoué avec le succès lors de la réception de Lille (1-0) dans un match où Bernardoni a multiplié les parades, le SCO était déterminé à ramener un résultat de Clermont. Contre le cours du jeu, les Angevins ont ouvert le score par l’ancien Clermontois Hunou, mais ont ensuite concédé deux penaltys transformés par les attaquants auvergnats. Par la suite, Angers a évolué en supériorité numérique mais n’est pas parvenu à revenir au score (2-1 pour Clermont). Tourné vers la saison prochaine, Angers veut tout de même terminer dignement cet exercice et pourquoi pas briller dans un match de prestige face au PSG.

En face, le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers le titre en remportant ses deux derniers matchs. Au pied du mur après ses 2 revers face à Rennes et Lyon, le club de la capitale a décroché deux victoires importantes face à l’OGC Nice (2-0) et le Racing Club de Lens (1-3). Son entraîneur Galtier, qui s’était vu donner un ultimatum sur ses 2 matchs et qui est secoué par une autre affaire, va sans conserver sa place pour la fin de saison. Sauvé par un grand Donnarumma sur la Côte d’Azur, le PSG a fait la différence contre les Sang et Or grâce à sa supériorité numérique. D’abord bousculé dans ce choc entre les 2 premiers, l’expulsion rapide du milieu nordiste Abdul Samed a ensuite totalement changé la donne puisque Paris a inscrit 3 buts en 9 minutes. Lors de cet excellent passage, Mbappé a été impliqué sur deux réalisations avec un très beau but et avec une passe géniale pour Messi. En seconde période, malgré sa supériorité numérique, Paris a montré qu’il était encore loin de son meilleur niveau. Néanmoins, l’essentiel est assuré car le PSG compte désormais 8 points d’avance sur Marseille. Ce vendredi, le club de la capitale devrait s’imposer tranquillement face à la lanterne rouge dans une rencontre où Mbappé devrait briller dans l’optique du classement des meilleurs buteurs qu’il veut absolument remporter.

