Pronostic Angers Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers renoue avec la victoire face à Ajaccio

Angers semblait bien parti pour retrouver la Ligue 1, mais sort d’une série de résultats défavorables. En effet, le SCO s’était montré très intéressant lors de la première partie de saison au point de caracoler en tête du classement avec Auxerre. Depuis quelques semaines, les Angevins n’y arrivent plus avec 2 victoires pour 5 défaites. De plus, l’AS Saint-Étienne est venue mettre fin à l’incroyable série angevine à domicile, au cours de laquelle le SCO avait enchaîné 10 succès consécutifs. Le week-end dernier, les hommes de Dujeux se sont de nouveau inclinés face à un candidat aux play-off, Caen. À force d’enchaîner les contre-performances, Angers permet à ses adversaires de reprendre espoir, puisque Laval est revenu à 2 unités. Avec son effectif de qualité, le SCO devrait pouvoir réagir et réenclencher une dynamique.

En face, Ajaccio est également une équipe reléguée de Ligue 1. Contrairement à Angers, la formation corse ne s’est jamais trouvée dans le top 5 du championnat. Actuellement, l’ACA est en 8e position avec seulement 2 points de retard sur Grenoble. La bande de Pantaloni profite de la densité du milieu de tableau pour conserver ses chances pour les play-off. Solide, le club corse reste sur 2 matchs nuls face à Laval et Amiens qui ne lui ont pas permis d’intégrer le top 5. Ce lundi, l’ACA est conscient qu’en cas de succès en terre angevine, il se replacerait et relancerait même la montée directe en Ligue 1. Déterminé à rebondir et vainqueur de 10 de ses 11 dernières réceptions, le SCO d’Angers devrait prendre le dessus sur Ajaccio qui a perdu 5 de ses 6 derniers déplacements.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

