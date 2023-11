Près de 200€ à gagner avec Liverpool & Nantes – Reims (+100€ de bonus en CASH offerts)

Comme lors de 2 de nos 3 derniers combinés (ici, et ici, mais pas ici), on tente de vous faire gagner ce week-end ! Avec cette fois, pour miser sur ce combiné sans trop de pression, un Bonus de 100€ versés en CASH chez PMU !

Notre combiné du week-end

Luton – Liverpool :

Liverpool se déplace, dimanche, chez le promu et relégable Luton. Vainqueurs à Bournemouth en milieu de semaine en 8e de finale de League Cup, les Reds ont enchaîné une 4e victoire de suite toutes compétitions confondues. 4e de Premier League, le club entraîné par Jürgen Klopp a la possibilité d’enchaîner ce week-end à Luton qui n’a pris qu’1 point sur ses 4 derniers matchs (1 nul, 3 défaites). Et c’était face au mal classé Nottingham Forest (2-2).

Nantes – Reims :

Match qui semble indécis mais qui devrait voir des buts marqués des deux côtés. En effet, ces deux équipes marquent beaucoup (16 buts pour chacun) et encaissent plus d’1 but par match (12 buts pour Reims, 19 pour Nantes). De plus, Reims ferme peu le jeu à l’extérieur puisque ses 5 rencontres en déplacement ont vu les deux filets trembler à chaque fois, tandis que Nantes a marqué sur chacune de ses rencontres à la Beaujoire depuis le début de saison.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

