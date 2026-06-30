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La télé suédoise fataliste avant France-Suède

ABS
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La télé suédoise fataliste avant France-Suède

Ils vont finir par nous porter l’œil, ces Suédois. En marge du seizième de finale de l’équipe de France, qui aura lieu ce mardi soir à Boston, la chaîne suédoise TV4 s’est amusée à sortir un onze combiné des deux sélections. Le résultat est sans appel : onze joueurs français et aucun scandinave. De quoi mettre une belle pression sur les Bleus, qui devront évidemment se méfier des Blågult et notamment de leur très belle ligne offensive.

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TV4 en avance sur le XI bleu ?

Sur le papier, la compo choisie par les journalistes suédois semble cohérente, même si Alexander Isak ou Viktor Gyökeres auraient pu avoir leur place. Une interrogation subsiste également sur l’aile gauche des Bleus : qui de Désiré Doué ou de Bradley Barcola sera titularisé ? À quelques heures du coup d’envoi, tout reste envisageable. Autre choix fort de TV4, la titularisation de Lucas Digne au détriment de Théo Hernandez.

DD va-t-il s’en inspirer ?

Zlatan Ibrahimović, dernier supporter de la Suède

ABS

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