Le Paraguay aussi a droit à son jour férié

Pas pour rien qu’il y a le mot « Guay » (« cool » en VF) dans Paraguay. Après la victoire historique de l‘Albirrroja face à l’Allemagne (1-1, 3-4 T.A.B), le président paraguayen, Santiago Peña a annoncé que ce mardi 30 juin serait férié dans tout le pays.

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Football et politique font parfois bon ménage

Après l’Equateur, c’est donc au tour du Paraguay d’obtenir un jour férié grâce au football. Dans son communiqué, le président conservateur a fait part de sa joie : « Aujourd’hui, tout un pays célèbre. Il célèbre la victoire d’une sélection qui incarne le plus profond de notre identité : la garra, la foi et la force d’un peuple qui ne se rend jamais. Merci, Albirroja, de nous offrir cette immense joie et de réunir à nouveau des millions de Paraguayens sous un même drapeau. » L’Albirroja pourrait être l’adversaire des Bleus en 8es si jamais l’équipe de France se défait de la Suède ce mardi soir.

Bravo à l’Allemagne de multiplier les jours fériés en Amérique du Sud.