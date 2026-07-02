Rudi Garcia a kiffé l'embrouille Tielemans-Trossard

La rage de vaincre. Décidément très enjoué dans sa conférence de presse d’après-match, après s’être distingué pour avoir été très peu élogieux envers l’équipe du Sénégal, Rudi Garcia a (plus logiquement, cette fois) loué l’attitude de ses joueurs, qui n’ont rien lâché pour remonter leurs adversaires jusqu’au bout de l’histoire. Quitte à passer par quelques gueulantes. En effet, peu avant la réduction du score belge initiant la remontada, Youri Tielemans et Leandro Trossard ont été aperçus en grande discussion alors que la Belgique était en grand danger.

« Le pire, c’est de ne rien se dire »

Et c’est précisément ça qui a plu au sélectionneur belge : « Romelu (Lukaku) s’est d’abord occupé de les calmer tous les deux. Mes joueurs ont le droit de s’invectiver, de ne pas être d’accord. Ça me plaît. Je ne sais pas pourquoi ils se disputaient mais j’ai envie de voir des joueurs qui ont envie de retourner la table, avec de la grinta .» Un fait qui lui permet de se rendre compte du chemin parcouru depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges il y a un an et demi. « Quand je suis arrivé à ce poste il y a dix-huit mois, je trouvais que l’équipe belge manquait d’agressivité dans les duels. Maintenant, on a une équipe qui se dit les choses. Le pire, c’est de ne rien se dire. Ou alors tu meures. »

Pourquoi Lukaku n’a pas voulu tirer le penalty de la qualif ?