Pronostic Nigeria Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la CAN

Le Nigeria décroche le premier billet face à l’Afrique du Sud

La sélection du Nigeria réalise un parcours exemplaire lors de cette CAN, elle qui n’a encaissé qu’un seul et unique but en 5 matchs. Ce but a été encaissé dès la première journée contre la Guinée équatoriale (1-1), match qui a permis aux Nigérians de bien rentrer dans la compétition, avant de maîtriser la Côte d’Ivoire (0-1), le pays organisateur, ainsi que la Guinée-Bissau (0-1). Les huitièmes ont tourné en leur faveur face au Cameroun (2-0), tout comme le quart de finale contre l’Angola (1-0). La défense solide n’est sur le papier pas le fort des Nigérians, puisqu’on retrouve dans le secteur offensif de nombreux joueurs de talent, comme le meilleur buteur de cette équipe dans la compétition, Lookman (3 buts, Atalanta), ou encore le Nantais Simon, Chukwueze (Milan) et évidemment le Ballon d’or Africain, Victor Osimhen (1 but, Naples). Les joueurs qui ont permis de garder autant de fois cette défense imperméable sont Onyeka (Brentford), Bassey (Fulham) ou encore le capitaine Troost-Ekong (PAOK).

En face, l’Afrique du Sud n’a pas réalisé le plus beau des parcours, mais s’est montrée opportuniste. 2es de leur poule après une défaite contre le Mali (2-0), une victoire contre la Namibie (4-0) et un bon nul contre la Tunisie (0-0), les Bafana Bafana n’ont pas hérité du tirage le plus facile, le Maroc. Et pourtant, les Sud-Africains se sont fait peur, mais ont finalement très bien maîtrisé cette rencontre (0-2) pour rejoindre le Cap-Vert en quarts. Après un score nul et vierge après la prolongation, la séance de tirs au but a basculé en faveur de l’Afrique du Sud grâce à quatre arrêts du gardien Ronwen Williams ! La présence de cette équipe est assez surprenante au vu de l’effectif, puisque la plupart des joueurs évoluent dans le championnat local, notamment le meilleur buteur de cette équipe Zwane (2 buts, Mamelodi). Ce n’est pas le cas de Percy Tau (1 but, Al-Ahly), passé par Brighton et le championnat belge notamment. Cependant, on retrouve aux manettes le sélectionneur Hugo Broos, vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun. Le parcours déjà miraculeux de cette équipe devrait s’arrêter là face à une équipe nigériane sereine et trop solide, qui sera emmenée par le monstrueux Osimhen.

