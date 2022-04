Pronostic West Ham Lyon : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale aller de Ligue Europa

Lyon en mode européen face à West Ham

Pour ce quart de finale de l'Europa League, le Stade Olympique de Londres va faire le plein pour assister au match de ses protégés, West Ham, face à l'Olympique Lyonnais. Pour son retour sur la scène européenne, le club londonien a fait respecter la logique lors de la phase de poule en dominant ses adversaires qui étaient le Dynamo Zagreb, le Rapid Vienne et Genk. Qualifié directement pour les 8de finale, les Hammers se sont inclinés lors de leur déplacement en Andalousie face au FC Séville (1-0). Les hommes de Moyes ont répondu présents au retour en s'imposant lors des prolongations grâce à Yarmolenko. En championnat, West Ham est toujours dans le coup pour le Top 4 en Premier League puisqu'il ne compte que 3 points de retard sur Tottenham, actuellement en 4e position. Le week-end dernier, lesont souffert mais ont su s'imposer face à Everton (2-1), sur des réalisations de Cresswell et de Bowen. Ce dernier, très important dans le dispositif de Moyes a fait son retour à la compétition suite à une blessure au talon qui l'avait privé du 8face à Séville. A ses côtés, on devrait retrouver les habituels Rice, Soucek, Antonio, Zouma ou Dawson.

En face, l'Olympique Lyonnais dispute une dernière ligne droite très importante à tous les niveaux. En effet, le club rhodanien mise énormément sur cette Europa League où les Lyonnais sont toujours invaincus. Les hommes de Peter Bosz ont réalisé une excellente phase de groupe conclue sur 5 victoires et un nul, face aux Rangers, le Sparta Prague et Brondby. En huitième de finale, l'OL avait hérité d'un solide adversaire avec le FC Porto, reversé de Ligue des Champions. Après son succès au Portugal (0-1) sur une réalisation de Paqueta, l'Olympique Lyonnais a ensuite géré au match retour en décrochant le nul (1-1). En Ligue 1, les Gones ont réalisé une première partie d'exercice décevante, très inconstante. Depuis l'entame de l'année 2022, Lyon se montre plus solide mais a connu trois revers, tous face à des adversaires directs, Monaco, Lille et Rennes. Battu par le club breton puis tenu en échec à Reims, Lyon s'est repris le week-end dernier face à Angers (3-2). Les partenaires de Dubois n'ont pas eu un match facile et s'en sont remis à Dembélé, auteur d'un doublé, et sur Tete fraichement arrivé du Shakhtar Donetsk. Absent dimanche, Toko-Ekambi va encore rater ce match. Toujours invaincu dans cette C3, Lyon semble avoir les armes pour réaliser un bon résultat à Londres, dans un nouveau match à buts pour les deux équipes.