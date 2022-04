Pronostic Union Berlin Greuther Furth : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L’Union Berlin enchaîne face à Greuther Furth

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bologne Inter Milan :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour ouvrir la 32journée de Bundesliga, l’Union Berlin reçoit Greuther Furth dans une rencontre qui parait être totalement déséquilibrée. En effet, le club berlinois est toujours en course pour les places européennes tandis que le promu est assuré de descendre et donc de retrouver la Bundesliga 2. L’Union réalise une saison très intéressante avec une 6place au classement général qui lui permettrait de participer à une compétition européenne la saison prochaine. La semaine passée, l’équipe d’Urs Fischer a affronté à deux reprises Leipzig avec une défaite en coupe d’Allemagne (2-1) mais une victoire en Bundesliga sur le même score. Le week-end dernier, les Berlinois se sont retrouvés menés avant d’inscrire deux buts dans les dernières minutes. Les Berlinois ont su relever la tête après avoir manqué leur qualification pour la finale de la Coupe d’Allemagne en mettant terme à l'énorme série d'invincibilité de Leipzig (17 matchs). En championnat, l’Union est sur une excellente dynamique de 4 succès consécutifs face à Cologne, le Hertha, Francfort et donc Leipzig. Depuis le début de saison, Awoniyi est l’homme fort de l’Union avec 13 buts inscrits.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Greuther Furth n’aura tenu qu’une saison en Bundesliga. Promu l’an passé, le club allemand est officiellement condamné à la relégation suite à sa lourde défaite à domicile la semaine passée face au Bayer Leverkusen (1-4). Le bilan de Greuther Furth est catastrophique avec seulement 3 succès enregistrés et surtout 76 buts encaissés pour l'une des pires défenses d'Europe. Sans victoire depuis 9 journées et ne jouant désormais plus rien sur cette fin de saison, Greuther Furth devrait subir la loi d’une équipe de l’Union Berlin qui joue les places européennes et qui sera à domicile- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bologne Inter Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !