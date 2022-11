Pronostic Turquie République Tchèque : Analyse, cotes et prono du match amical

La Turquie peut battre la République Tchèque à la maison

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Turquie - République Tchèque :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Absente de toutes les Coupes du Monde depuis sa superbe 3ème place obtenue en 2002, la Turquie n'est pas parvenue à se qualifier pour le Qatar. 2èmes de leur poule derrière les Pays-Bas, les coéquipiers de la star Hakan Calhanoglu ont ensuite chuté de manière cruelle au Portugal en barrage (3-1) à cause, en partie, d'un penalty manqué par l'ancien Lillois Burak Yilmaz en fin de rencontre pour l'égalisation. Suite à cette déception, la sélection a tourné la page en intégrant une nouvelle génération. Les débuts sont plutôt prometteurs puisque les Turcs ont bien figuré lors de la Ligue des Nations C disputée en juin et septembre dernier. Dominateurs, ils se sont adjugés la 1ère place du groupe 1 devant le Luxembourg, les Iles Féroé et la Lituanie, obtenant ainsi leur promotion à l'échelon supérieur. Mercredi dernier, les hommes de Stefan Kuntz ont confirmé leurs belles dispositions actuelles en prenant le dessus, à domicile, sur l'Ecosse au terme d'un match amical maîtrisé (2-1).enchez(au lieu de 100€)⇒ ⇒⇐ ⇐Quart de finaliste à l'Euro 2021, la République Tchèque n'a pas réussi à confirmer par la suite et a manqué la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Malgré leur 3ème place dans les éliminatoires derrière la Belgique et le Pays de Galles, les partenaires de Patrik Schick ont bien disputé les barrages. Ils ont finalement entériné leurs derniers espoirs de rallier le Qatar en s'inclinant, non sans démériter, en Suède (1-0 après prolongations). Depuis, la République Tchèque n'a pas vraiment brillé mais cela peut s'expliquer par la qualité des adversaires rencontrés en Ligue des Nations A (Espagne, Portugal et Suisse). Avec seulement 4 points pris en 6 rencontres, les hommes de Jaroslav Silhavy ont fini bons derniers de leur poule et sont donc relégués en Ligue B. Mercredi dernier, ils n'ont eu aucun mal à battre les Iles Féroé en amical (5-0). Soutenue par ses fervents supporters, la Turquie peut confirmer sa montée en régime ce week-end en dominant la République Tchèque.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezen EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous récupérez 150€ de BONUS !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavec