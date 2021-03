Pronostic Tottenham Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Tottenham – Dinamo Zagreb : les Spurs ont retrouvé leur tranchant

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Tottenham – Dinamo Zagreb :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au plus mal il y a un mois de cela, Tottenham s’est depuis refait la cerise. Fortement contesté Outre-Manche à cette période, notamment sur la gestion des bannis, José Mourinho a su relancer sa formation. Son salut est certainement passé par l’Europa League qui a permis aux peu utilisés Gareth Bale et Dele Alli de marquer des points aux yeux de leur coach. Depuis, len’hésite pas à faire tourner son équipe pour garder de la fraîcheur. Bien lui en a pris, puisque Tottenham vient de remporter ses 4 derniers matchs avec la manière face à Wolfsberger (4-0), Burnley (4-0), Fulham (0-1) et ce week-end contre Crystal Palace (4-1). Les Spurs ont longtemps été dépendants du duo Kane-Son mais peuvent désormais s’appuyer sur Gareth Bale, auteur de 8 buts lors des 6 dernières rencontres, tandis que Dele Alli a été décisif lors des derniers matchs auxquels il a participé. Comme il le fait depuis quelques temps, Mourinho devrait effectuer quelques mouvements dans son équipe avec le retour dans le XI de Alli, Ndombélé voire Bergwijn, surtout que se profile le derby du Nord de Londres face à Arsenal. Revenu à la 6place du classement en championnat, Tottenham ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et vise également un trophée.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Dinamo Zagreb avait remporté son groupe d’Europa League en restant invaincu avec 4 victoires et 2 nuls. Dans cette poule, on retrouvait le Feyenoord, le CSKA Moscou et Wolfsbeger, adversaire des Spurs au tour précédent (8-1 en cumulé pour les Londoniens). Le club croate a ensuite dominé Krasnodar en seizième de finale (4-2 en cumulé), alors que le club russe avait été rebasculé de Ligue des Champions et vit une saison compliquée. Premier de son championnat national, le Dinamo Zagreb compte deux points d’avance sur Osijek et un match en retard. En pleine forme, la formation croate reste sur 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Néanmoins, au regard de ce qu’a produit Tottenham lors des dernières rencontres, les Spurs devraient s’imposer dans un match avec plus de 2 buts, comme lors de leurs 3 derniers matchs à domicile.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tottenham Dinamo Zagreb détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !