Pronostic Shakhtar Donetsk Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Real Madrid fait le taf chez le Shakhtar Donetsk

Le groupe B de la Ligue des Champions est certainement l'un des plus serrés de la compétition. Toutes les équipes peuvent encore espérer se qualifier. Actuellement les mieux placées restent Mönchengladbach et le Real Madrid. Le Shakhtar occupe quant à lui la troisième place du groupe avec 4 points. Les Ukrainiens ont réalisé un exploit lors de la 1journée en s'imposant à Madrid (2-3). Pour ce match, le Shakhtar était privé de nombreux joueurs suite à une vague de Covid qui a touché le club. Pour son deuxième match en LDC, le club de Donetsk a tenu tête à l'Inter, malgré une forte domination italienne. En revanche, les Ukrainiens ont été surclassés par le Borussia Mönchengladbach lors de leur double confrontation (0-6 et 0-4). En championnat, les partenaires de Junior Moraes possèdent 3 points de retard sur le Dynamo Kiev et pourraient perdre leur titre. De son côté, le Real Madrid est très mal parti dans cette Ligue des Champions. Battu à la surprise générale par un Shakhtar handicapé par de multiples absences, le club madrilène s'est ensuite contenté d'un nul à Gladbach' (2-2). Les joueurs de Zidane ont profité de la double confrontation face à l'Inter pour se relancer dans cette compétition. Les joueurs de Zidane ont difficilement remporté l'aller (3-2), avant de signer une très belle prestation à la semaine passée (0-2). En Liga, le Real est décevant, avec seulement une 4place. Les partenaires de Sergio Ramos ont déjà perdu 3 rencontres depuis le départ de la saison, dont la dernière ce week-end face à Alaves (1-2). De plus, Eden Hazard, en vue face à l'Inter, s'est blessé et va manquer ce match face aux Ukrainiens. Néanmoins, Karim Benzema va faire son retour, lui qui a un impact offensif bien meilleur que le Belge. Ce mardi, le Real devrait faire le job en s'imposant en Ukraine dans un match à buts comme à l'aller.