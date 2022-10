Pronostic Schalke Hoffenheim : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Hoffenheim renoue avec le succès face à Schalke

En ouverture de la 10journée de Bundesliga, Schalke reçoit Hoffenheim à Gelsenkirchen. De retour dans l'élite allemande après avoir remporté le championnat de 2division devant le Werder Brême, le club de la Ruhr souffre dans cette entame de championnat et se retrouve déjà dans la zone de relégation. En effet, Schalke ne comptabilise que 6 points et compte deux unités de retard sur le Bayer Leverkusen, première formation non relégable. Depuis son succès obtenu face à Bochum (3-1), le seul de sa saison, la formation de la Ruhr vient de s'incliner lors des 3 dernières journées dans le derby face à Dortmund (1-0), contre Augsbourg (2-3) et surtout lors d'un lourd revers le week-end dernier face à un adversaire direct, le Bayer Leverkusen (4-0). Dans cette équipe, on retrouve l'ancien Montpelliérain Mollet mais ce dernier joue peu.

En face, Hoffenheim a connu de très belles heures il y a quelques saisons en participant à des campagnes de Ligue des Champions. L'équipe allemande est lors de ce nouvel exercice dans le coup pour les places européennes puisqu'elle se trouve à la 7place à seulement 2 points du troisième, qui n'est autre que le Bayern Munich. Auteur d'une entame très intéressante avec 4 victoires lors des 6 premières journées, la formation dirigée par Breitenreiter souffre avec trois matchs sans le moindre succès. Tenu en échec par Fribourg et le Hertha Berlin, Hoffenheim s'est fait surprendre à domicile par un autre promu le Werder Brême (1-2) le week-end dernier. Ce vendredi, les partenaires de Kramaric ne peuvent se permettre de perdre de points face à une équipe qui vient tout juste de retrouver la Bundesliga. Cette équipe regorge de joueurs très intéressants à l'image du croate Kramaric, de l'autrichien Baumgartner, de l'israélien Dabbur ou du piston espagnol Angelino, ancien de Leipzig. Kramaric et Dabbur en sont déjà à 3 buts chacun. Avec son potentiel offensif, Hoffenheim devrait parvenir à renouer avec le succès sur la pelouse de Schalke, qui reste sur 3 revers de rang.