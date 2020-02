Pronostic Real Madrid Barcelone : Analyse, prono et cotes + 100€ remboursé en CASH sur le Clasico

Envie de parier sans prendre de risque sur le Clasico ? Winamax et PMU vous offrent votre 1er pari de 100€ remboursé en cash s'il est perdant

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Des Merengue balbutiants

Des Catalans qui voyagent mal

Des absents de marque de chaque côté

Les compos probables :

Un Clasico sans saveur ?

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur le Clasico Real – Barcelone de dimanche soir, on vous propose de parier sans prendre trop de risque avec 2 sites vous offrantsur votre 1pari.Si vous perdez,et pouvez!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur l’un des paris ci-dessous et gagnez la somme correspondante- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHZinedine Zidane connaît sa saison la plus difficile à la tête des Merengue. Le club madrilène avait pourtant bien terminé l’année 2019 et lancé son début 2020 avec une victoire en Supercoupe d’Espagne mais également avec la prise de pouvoir en Espagne, mais il est clairement en perte de vitesse depuis quelques rencontres. Eliminé de la Coupe du Roi, le Real a fait une très mauvaise opération en huitième de finale aller de la Ligue des Champions en s’inclinant à Bernabeu face à Manchester City (1-2). En championnat, les hommes de Zidane ont pris 1 seul point sur les 2 dernières journées, ce qui a permis au rival barcelonais de reprendre la tête de la Liga avec 2 points d’avance.Le FC Barcelone confirme une nouvelle fois cette saison ses difficultés en déplacement. Le club catalan reste sur deux désillusions en Coupe d’Europe avec deux lourdes défaites hors de leurs bases à Rome et Liverpool, après avoir pourtant largement remporté le match aller. Récemment, le Barca a connu plusieurs déconvenues en déplacement comme à Bilbao (élimination de la Coupe du Roi) ou à Valence (défaite en championnat). Les Blaugranas ont cette semaine été contraints à un match nul face à Naples en Ligue des Champions (1-1), Antoine Griezmann égalisant sur le seul tir cadré de sa formation. Le Barça 2019-2020 pêche souvent en termes de jeu produit.Pour ce choc, les deux formations comptent des absences importantes. Au Real, la recrue phare de l’été, l’international Belge, Eden Hazard, s’est blessé peu après son retour à la compétition et sera absent pour cette rencontre. Kroos laissé sur le banc face à City, devrait reprendre place dans le XI de Zidane ce week-end. Barcelone déplore des absences importantes offensivement puisque Luis Suarez et Ousmane Dembélé sontpour un bon moment. Le club barcelonais a également récemment perdu ses deux latéraux espagnols, Sergi Roberto et Jordi Alba. Setien peut en revanche s’appuyer sur la Pulga, auteur d’un quadruplé le week-end dernier.Courtois – Carvajal, Varane, Ramos, Mendy (ou Marcelo) – Casemiro, Valverde, Kroos – Bale, Benzema, Isco.Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo - Rakitic, Busquets, Vidal, De Jong - Messi, Griezmann.Entre une formation madrilène irrégulière et une équipe barcelonaise peu à l’aise loin du Camp Nou, ce Clasico ne s’annonce pas des plus libérés niveau football. Comme lors du match aller qui s’était terminé sur un triste match nul sans but (0-0), on pourrait voir des joueurs assez inhibés par l'enjeu et les récents résultats de leur équipe respective. Les deux clubs sont loin d’avoir marqué les esprits lors de cette semaine européenne avec deux décevantes prestations et la tension propre au Clasico pourrait ce dimanche encore monter d'un cran.avecqui vous offre 120€ au lieu de 100€avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec