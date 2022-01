Pronostic PSG Brest : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Le PSG passe la vitesse supérieure face à Brest

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce PSG - Brest chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors des 5 dernières journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a seulement récolté 7 points, qui en fait sur cette période le 9du championnat. Avant cela, La formation francilienne s’était pourtant montrée intraitable grâce à une efficacité diabolique. Le leadership parisien n’est pas menacé puisque le PSG compte 11 points d’avance sur l’OGC Nice. Le week-end dernier, le club de la capitale avait l’opportunité de marquer les esprits face à Lyon. Au contraire, le club parisien est sorti de cette rencontre sans certitude (score final 1-1). En l’absence de Neymar et Messi, Pochettino avait décidé de déplacer son couteau suisse Wijnaldum sur l’aile droite, un choix tactique totalement raté. L’entrée des jeunes Michut et Simons ont par contre été intéressantes, puisqu’ils sont impliqués sur l’égalisation de Kehrer. De son côté, Kylian Mbappé n’a pas connu sa folle réussite des dernières semaines en touchant à 2 reprises les montants. Avec le retour probable de Messi, Paris va vouloir renouer avec la victoire et monter en puissance à 1 mois de son 8de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Brest a connu une entame de championnat catastrophique, mais a fait preuve de caractère à l’image de son coach, Michel der Zakarian. En effet, les Bretons ont signé fin 2021 une très belle série de résultats avec 7 victoires consécutives qui leur ont permis de s’éloigner de la zone de relégation. La belle série s’est arrêtée en L1 mi-décembre avec une lourde défaite à domicile face à Montpellier (0-4). Ensuite, les partenaires de Faivre n’ont pas pu faire mieux qu’un nul à Troyes (1-1). Victorieux d’une équipe de Bordeaux totalement décimée par la Covid en Coupe de France (3-0), le Stade Brestois a ensuite subi une claque à domicile contre Nice (0-3). Malgré leur supériorité numérique, les Bretons sont tombés sur un excellent Benitez. Décevant depuis quelques semaines, le PSG devrait retrouver de sa superbe au Parc des Princes, avec un Kylian Mbappé toujours aussi tranchant.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(330€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(352€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Brest encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !