Pronostic Partizan Belgrade Nice : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa Conférence

Un Partizan Belgrade - Nice avec des buts de chaque côté

Le Partizan Belgrade a réalisé une dernière saison intéressante mais a buté sur une excellente Etoile Rouge. En effet, le club serbe a terminé en 2position du championnat avec 2 points de retard sur son grand rival et s'est incliné en finale de la Coupe… face à cette même Etoile Rouge. Pour son entrée en lice dans les qualifications de l'Europa League, le Partizan s'est fait surprendre par l'AEK Larnaca. Rebasculé en Conference League, le club serbe s'est défait difficilement d'Hamrun pour accrocher une place dans un groupe qui comprend Nice, Cologne et Slovacko. Lors de la 1journée de poule, le Partizan a livré une rencontre spectaculaire puisqu'après avoir été mené de 2 buts et s'être retrouvé en infériorité numérique suite à l'expulsion de Belic, le club serbe a réalisé une entame de 2nde mi-temps tonitruante avec 3 buts inscrits. Malheureusement pour lui, le Partizan n'a pas réussi à tenir le score et s'est fait rejoindre en fin de rencontre (3-3) par Slovacko. Au niveau national, le Partizan a connu une entame poussive mais va mieux depuis quelques rencontres avec notamment un 6-0 infligé à Mladost le week-end dernier, dont 3 buts de Ricardo Gomes. Le Cap-Verdien devrait être la menace principale pour l'OGC Nice.

En face, Nice a arraché sa place en barrages de Conference League lors de l'ultime journée de championnat l'an passé. Pour intégrer la phase de poule, l'OGCN est passé par les barrages où les Niçois ont souffert pour se défaire du Maccabi Tel-Aviv. Ensuite, dans un match marqué par des incidents avant la rencontre, Nice est parvenu à accrocher un point sur sa pelouse face à Cologne sur un penalty de Delort. L'ancien Montpelliérain, absent ce jeudi, est l'homme providentiel des Azuréens, puisqu'il s'est une nouvelle fois signalé le week-end dernier en offrant la victoire à son équipe de manière spectaculaire face à Ajaccio (0-1). Ce succès intervient à point pour redonner de la confiance aux Aiglons, pas vraiment dans leur assiette dans cette entame de championnat. Lucien Favre veut profiter de cette Conference League pour lancer le début d'une dynamique. Cette affiche s'annonce assez ouverte et indécise entre un Partizan poussé par son bouillant public et des Niçois qui viennent chercher un résultat. Comme lors du 1match respectif de ces deux équipes dans cette C4, on pourrait voir les deux équipes marquer, et un match nul.