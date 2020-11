Pronostic Nice Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un derby entre Nice et Monaco avec des buts

L'OGC Nice accueille l'AS Monaco dans le cadre de la 10journée de Ligue 1. Ambitieux depuis l'arrivée de Jim Ratcliffe, le club azuréen a opéré un recrutement intéressant avec les Schneiderlin, Lopes, Reine-Adélaïde ou Gouiri. En Ligue 1, les Niçois sont sur une excellente dynamique avec 5 matchs sans la moindre défaite. La semaine passée, les Azuréens ont réalisé une très belle prestation à Angers (0-3), mais ont également perdu leur capitaine Dante. Le Brésilien sera indisponible toute la saison et son absence est préjudiciable pour l'OGCN. Quatrième de Ligue 1, le club niçois est également engagé en Europa League. Largement battu par le Bayer Leverkusen (6-2), Nice s'est repris face aux Israéliens de l'Hapoël Beer Sheva (1-0). En milieu de semaine, les hommes de Vieira ont été battus par un Slavia Prague (3-2), handicapé par de nombreuses absences. En L1, Gouiri et Dolberg affichent 3 buts chacun.

De son côté, Monaco occupe la 8place de Ligue 1 avec 14 points, 3 unités derrière Nice. Le club monégasque sort de deux saisons très décevantes et espère repartir de l'avant sous les ordres de Niko Kovac. Auteur d'un début de saison irrégulier, le club princier a réalisé son meilleur match le week-end dernier face à Bordeaux (4-0). Lors de ce match, l'attaquant allemand Kevin Volland a ouvert son compteur buts en France en signant un doublé. L'attaque monégasque est toujours aussi efficace avec un Wissam Ben Yedder, auteur de 6 réalisations, et devrait poser des problèmes à une défense niçoise privée de Dante. Pour ce Nice - Monaco, on devrait voir une confrontation ouverte avec des buts de chaque côté comme lors de 5 des 6 derniers derbys.