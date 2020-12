Pronostic Naples Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Naples assure face à la Real Sociedad !

Dans ce groupe F d'Europa League, trois équipes sont en course pour la qualification : Naples, la Real Sociedad et l'AZ Alkmaar. Premier de la poule, le Napoli est en ballotage favorable à l'heure d'affronter la Real Sociedad. Les hommes de Gattuso ont réalisé une campagne intéressante malgré la défaite inaugurale face à l'AZ Alkmaar (0-1). Depuis ce revers, les Napolitains se sont imposés face aux Basques de la Sociedad (0-1) et lors de la double confrontation face aux Croates de Rijeka (1-2 et 2-0). Lors du match retour face aux Néerlandais d'Alkmaar, le Napoli a ouvert le score par Mertens avant que l'AZ revienne au score et manque un penalty en seconde période. En Serie A, les protégés de Gattuso se montrent cohérents malgré quelques revers sur le parcours face à des équipes de haut de tableau, face au Milan ou Sassuolo. Le week-end dernier, Naples s'est imposé avec la manière face à Crotone (4-0) après sa victoire obtenue sur le même score face à la Roma et s'est replacé en troisième position du classement. Gattuso dispose d'un potentiel offensif de premier plan avec les Lozano, Mertens, Insigne ou Politano. En face, la Real Sociedad compte deux points de retard sur le club italien. Les Basques ont perdu un seul match face au Napoli lors de l'aller. En revanche, la Real a manqué le coche lors de la journée précédente en concédant le nul à domicile face à Rijeka (2-2). Idéalement parti en Liga, le club basque a occupé pendant de longues semaines la première place du championnat espagnol. Les deux matchs nuls lors des deux dernières journées ont permis à l'Atlético de reprendre la tête du championnat. Le club basque connaît un coup de moins bien avec 3 matchs nuls consécutifs. Pour cette affiche, le Napoli devrait faire le job au nouvellement nommé Stade Diego Armando Maradona face à la Real Sociedad.