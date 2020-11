Pronostic Monaco PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG royal à Monaco

L'affiche de la 11e journée de Ligue 1 oppose l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, les deux dernières équipes à avoir remporté le championnat de France, dès vendredi. Depuis son sacre en L1, le club princier n'a cessé de chuter et a même été contraint de lutter pour son maintien. L'AS Monaco a décidé cet été de confier à Niko Kovac la mission de relancer le club. Dans un premier temps, le club monégasque s'est attaché à dégraisser un effectif conséquent, pour s'appuyer sur un groupe plus restreint. Au niveau de recrues, les principales arrivées sont Disasi en défense centrale, le très bon latéral Caio Henrique et l'allemand Kevin Volland en attaque. Irrégulier depuis le début de saison, Monaco sort de deux prestations abouties face à Bordeaux (4-0) et dans le derby du Sud face à Nice (2-1). Face aux Aiglons, les Monégasques auraient même dû s'imposer plus largement. Pour ce choc face au PSG, le club princier ne va pas pouvoir compter sur des éléments importants puisque Lecomte et Golovine sont blessés, tandis que Wissam Ben Yedder a été contraint de quitter l'équipe de France suite à son test positif au Covid.

En face, le PSG a connu un départ poussif, qui s'explique certainement par une préparation écourtée suite à la finale de la Ligue des Champions. Depuis son revers face à l'OM, les Parisiens ont assuré l'essentiel en Ligue 1 en remportant tous leurs matchs. Le club parisien a notamment empoché un succès significatif lors de la dernière journée face à une formation rennaise ambitieuse (3-0). Cette victoire confirme la suprématie parisienne sur la Ligue 1 et l'écart qui la sépare des autres formations. Le club francilien a même remporté ses 4 dernières rencontres sans avoir concédé le moindre but. Thomas Tuchel va en plus pouvoir compter sur les retours de Neymar et Mbappé. Pour ce choc, le PSG devrait une nouvelle fois assumer son statut et s'imposer à Monaco.