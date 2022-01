Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, cotes et pronostic du match de Premier League

Manchester City soigne encore ses bleus face à Chelsea

Manchester City a réalisé une saison dernière incroyable avec le gain de la Premier League et de la Carabao Cup. Lesont également atteint la finale de la Ligue des Champions mais aussi les demi-finales de la FA Cup, où ils se sont inclinés contre le Chelsea de Thomas Tuchel. City garde une certaine rancœur vis-à-vis des Blues et l'a démontré lors du match aller en livrant certainement l'une de leurs meilleures performances de la saison avec un succès à Stamford Bridge (1-0). La période des fêtes a permis à City d'accentuer son avance en tête de la Premier League, puisque leset lesont calé à plusieurs reprises. Les hommes de Guardiola comptent désormais 10 points d'avance sur la formation londonienne et 11 sur Liverpool (qui compte un match de moins). Une victoire des partenaires de Kevin de Bruyne ce samedi éloignerait certainement presque définitivement Chelsea de la course au titre. Man City est sur une incroyable série de 11 victoires consécutives en PL, parfois tranquilles comme face à Leeds (7-0), d'autres nettement plus compliquées comme celle obtenue à l'Emirates face à Arsenal (1-2). Les Cityzens affichent un esprit conquérant pour arracher des victoires. Le week-end dernier, City s'est logiquement défait de Swindon en FA Cup (4-1) et retrouvera Fulham au tour suivant. Avec l'intermède de la CAN, Guardiola a seulement perdu Mahrez.

En face, Chelsea a également vécu une saison dernière incroyable, avec en point d'orgue la victoire en Ligue des Champions. L'arrivée de Thomas Tuchel avait totalement métamorphosé la formation londonienne qui dégageait une puissance incroyable, à l'image d'un Rudiger au sommet de son art. A l'intersaison, lesse sont en plus renforcés avec Romelu Lukaku. Bien parti dans cette saison, Chelsea a rapidement pris les commandes du championnat avant de connaître quelques couacs. Durant les fêtes, lesont perdu de nombreux points et ont vu Lukaku faire une sortie médiatique peu appréciée par TT. Impassible lorsque son équipe tournait à plein régime, le coach allemand a montré des signes d'irritation lors des dernières semaines. Dernièrement, Chelsea a partagé les points avec Brighton (1-1) et Liverpool (2-2) à Stamford Bridge. En revanche, lesont fait le taf en coupes en dominant Chesterfield (5-1) en FA Cup et Tottenham en League Cup (1-0 au retour après un succès 2-0 à l'aller). Avec le début de la CAN, Tuchel a perdu son portier Edouard Mendy, tandis que plusieurs joueurs sont sur le flanc pour cause de covid ou de blessure. Au regard de sa forme actuelle, Man City devrait dominer des Blues moins impressionnants et handicapés par quelques absences importantes.