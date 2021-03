Pronostic Luxembourg Portugal : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Un Luxembourg sous-coté face au Portugal

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Luxembourg Portugal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On l'avait vu face aux Bleus lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 (victoire 3-1 de la France au Luxembourg, match nul 0-0 au Stade de France), le Luxembourg n'est plus une sélection à prendre à la légère. D'ailleurs, les Luxembourgeois ont en leur sein quelques joueurs évoluant à très haut niveau comme Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev), Laurent Jans (Standard), Leandro Barreiro (Mayence), Christopher Martins (Young Boys, formé à l'OL), Maxime Chanot (MLS) ou encore Vincent Thill (Nacional, passé par Metz). Pour son 1match dans ces éliminatoires, le Luxembourg s'est d'ailleurs imposé en Irlande (0-1), où il n'est jamais facile de l'emporter même si la sélection irlandaise est en difficultés en ce moment.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Portugal a déjà joué deux matchs dans ce groupe, pour un bilan moyen. A domicile, les Portugais ont d'abord gagné de peu l'Azerbaïdjan (1-0 grâce à un but contre son camp marqué par un Azéri) avant de faire match nul en Serbie (2-2). La Seleção aurait cependant dû remporter également cette deuxième rencontre puisqu'un but a été injustement refusé à Cristiano Ronaldo en toute fin de match alors que le ballon avait bien franchi la ligne. Comme en 2019 (victoire 2-0 du Portugal), les Portugais pourraient avoir un peu de mal à s'imposer et au vu de leurs derniers résultats, ils pourraient faire la différence, s'ils y arrivent, de peu. Le Luxembourg peut tenir le coup et s'il perd, ne perdre que par un but d'écart au maximum.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Luxembourg Portugal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !