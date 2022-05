Pronostic Juventus Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus finit sur une bonne note à domicile face à la Lazio

Pour son dernier match de la saison à domicile, la Juventus reçoit la Lazio Rome. Les Turinois sont assurés de terminer dans le Top 4 et donc de participer à la Ligue des Champions. Malgré l'absence de grand enjeu sur le plan sportif, cette rencontre s'annonce intéressante à plusieurs points, d'une part, la Juve aura à cœur d'effacer la déception de la défaite en Coppa Italia mais aussi célébrer des joueurs qui ont marqué le club et qui sont sur le départ. En effet, cette intersaison sera marquée par le départ de la légende Chiellini et celui probable de Dybala, qui sont actuellement les deux capitaines de la Vieille Dame. En milieu de semaine, la Juventus s'est inclinée face à l'Inter en finale de la Coppa Italia au terme d'une rencontre très ouverte et spectaculaire (4-2). Les Bianconeri ont craqué lors des prolongations en concédant deux buts coup sur coup. Lors de cette rencontre, Vlahovic a encore scoré, confirmant qu'il devrait être le grand attaquant de la Juve les saison prochaine. La défense a été moins performante en concédant notamment deux penaltys. De son côté, la Lazio est toujours concernée pour la course aux places européennes. A l'orée de cette journée, la formation romaine possède 3 points d'avance sur un trio composé de la Roma, de la Fiorentina et de l'Atalanta Bergame. Les Laziale vont vouloir assurer leur place en réalisant une performance à Turin. Battu dans les dernières secondes par le Milan AC (1-2), le club laziale s'est repris ensuite en dominant la Spezia (3-4) au terme d'un match fou et en étant sérieux face à la Sampdoria (2-0). Ce choc face à la Juventus est aussi l'affrontement entre les deux meilleurs buteurs du championnat que sont Ciro Immobile (27) et Vlahovic (23). Pour cette affiche qui devrait être la der' de Chiellini devant son public, la Juve tentera de finir sur une bonne note devant son public et remporter cette rencontre face à la Lazio.