Pronostic Hellas Vérone Atalanta Bergame : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Hellas Vérone face à une Atalanta Bergame déchaînée

Calé en milieu de tableau, le Hellas Vérone ne joue quasiment plus rien dans cette dernière ligne droite de Serie A. Les partenaires de Di Carmine ne sont plus menacés par la relégation et semblent trop loin des places européennes. Promu à l'intersaison, le Hellas a réussi une saison au-delà des attentes mais lâche un peu du lest en cette fin de saison (2 nuls et 2 défaites lors des 4 dernières journées). En milieu de semaine, les Véronais ont été dominés par la Roma (2-1).

En face, rien ne semble pouvoir arrêter l'Atalanta en cette fin de saison, hormis des décisions arbitrales contestables face à la Juventus, au cours duquel Bergame a été sanctionné à 2 reprises par des penaltys (score final 2-2). En milieu de semaine, l'Atalanta a pulvérisé Brescia (6-2) et se rapproche un peu plus de la barre des 100 buts marqués en une saison de championnat. La menace vient de partout, car lors de cette dernière rencontre, Pasalic ou De Roon, habituels milieux de terrain, se sont mis en évidence et mués en buteurs. Vainqueur de 12 de ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues, l'Atalanta devrait s'imposer dans une nouvelle rencontre avec des buts face à Vérone.