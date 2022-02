Pronostic Guingamp Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Paris FC en feu face à Guingamp

Dans une Ligue 2 où la lutte pour le maintien est intense, Guingamp avec sa 10place ne compte que 5 points de plus que Grenoble, 18. Depuis son élimination en Coupe de France, le club breton a signé des résultats encourageants avec un seul revers lors des 6 dernières journées, face à des Amiénois sur une bonne dynamique. Lors de ce passage, les hommes de Stéphane Dumont ont dominé Dunkerque et ont ensuite enchaîné des nuls contre Valenciennes, Grenoble et Auxerre. Le week-end dernier, le club guingampais se déplaçait sur la pelouse de l'AC Ajaccio qui joue la montée en Ligue 1 mais qui va un peu moins bien. Les Guingampais ont profité de leur supériorité numérique pour réaliser une très belle opération (victoire 0-1), grâce à une réalisation de Livolant.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paris FC est actuellement la terreur de la Ligue 2. Dans une forme exceptionnelle, le PFC reste sur 12 journées sans la moindre défaite. Les Parisiens ont surtout remporté 9 de ces 12 matchs. Cette excellente série a permis au Paris FC de revenir en 2position du classement avec seulement 3 points de retard sur Toulouse et 3 de plus que son premier poursuivant, Sochaux. Les hommes de Thierry Laurey viennent de dominer deux adversaires directs lors des 3 derniers matchs avec des succès face à Auxerre et l'AC Ajaccio. La semaine passée, le club francilien s'est tranquillement imposé face au promu normand Quevilly Rouen (3-0) avec le 10but de Guivaloguien feu depuis son retour de la CAN. Lors de la trêve hivernale, le PFC s'est renforcé offensivement en attirant Boutaïb du Havre. En pleine bourre, le Paris FC devrait ramener un nouveau succès de Guingamp.