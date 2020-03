Pronostic FC Minsk Dinamo Minsk : Analyse, prono et cotes du match de Vusshaya Liga Belarus

Le FC Minsk tient le coup dans le derby face au Dinamo

de Vusshaya Liga Belarus la saison passée, le FC Minsk est allé s'imposer chez un promu lors de 1journée, Belshina (3-1). On l'avait dit la saison passée, le club semblait ambitieux puisqu'il avait su conserver son milieu ukrainien Vasyliev (10 buts la saison dernière, et déjà buteur la semaine passée) De plus, le FC Minsk aligne également des anciens internationaux espoirs dans ses rangs : le gardien russe Leonov et les Biélorusses Yarotskiy et Khvashchinskiy. Ce dernier, qui a été recruté cet été du Shaktyor, a lui aussi scoré la semaine passée. la saison passée, le Dinamo Minsk ne semble pas pouvoir réitérer cette performance même s'il est encore très tôt. Après avoir été décevant pendant sa préparation (1 seul match amical gagné sur les 8 matchs disputés) avait d'être éliminé en 1/4 de finale de la Coupe du Bélarus (deux défaites sur les matchs aller/retour face au BATE Borisov qui s'est lui aussi incliné lors de la 1journée), et de perdre son premier match de championnat. En effet, le Dinamo s'est fait surprendre à domicile par un promu, le Rukh Brest (0-1). Logiquement, le FC Minsk devrait pouvoir s'imposer ou faire match nul dans ce derby.