Pronostic Espanyol Barcelone Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Espanyol - Real Madrid : Le Real en balade ?

Champion de D2 il y a deux ans, l’Espanyol s’est aisément maintenu dans l’élite l’an dernier en terminant 14avec 42 points. Les Catalans chercheront à faire tout aussi bien cette saison, mais cela commence assez mal pour eux car contre des adversaires à leur portée comme le Celta Vigo ou encore le Rayo Vallecano, c’est bel et bien sans victoire que leur saison a démarré (match nul à Vigo 2-2 et défaite à domicile 0-2). Malgré un recrutement assez intéressant, le potentiel forfait de son meilleur atout offensif Raul de Tomas (17 buts l’an dernier) risque de peser dans le secteur offensif.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Les Madrilènes sortent d’un triplé retentissant l’an dernier avec le sacre en SuperCoupe d’Espagne, le championnat; mais encore le graal : la Ligue des Champions. Les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas chômé puisqu’ils ont confortablement assis leur domination sur l’Europe en remportant la SuperCoupe d’Europe face à Francfort (vainqueur de la C3) sur un score trompeur mais pas flatteur (2-0). Pour sa première journée, la Casa Blanca s’est faite peur contre le promu Almeria, mais s’est tout de même imposée dans la douleur à l'extérieur (1-2) avec un pétard sur coup franc de David Alaba qui venait tout juste de rentrer en jeu. Plus serein dans son jeu, le champion en titre s’est baladé le week-end dernier en Galice face au Celta lors de la 2journée (1-4) avec un magnifique but de Vinicius. Fraichement élu meilleur joueur de l’année par l’UEFA, Benzema va vouloir confirmer son statut et sa belle prestation à Vigo (buteur). 3 fois sur les 4 dernières confrontations directes entre les deux formations, le Real s’est imposé sans encaisser de but (4-0, 2-0 et 0-1).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Espanyol Barcelone Real Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !