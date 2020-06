Pronostic Dynamo Dresde Greuther Furth : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de Bundesliga 2

Le Dynamo Dresde garde espoir face à Greuther Furth

Avec 27 points récoltés après 28 journées de championnat, le Dynamo Dresden occupe la dernière place de cette Bundesliga 2. Mais rien n'est encore joué pour les hommes de Markus Kauczinski. Le premier barragiste, Karlsruher, n'a que 3 points d'avance sur le Dynamo Dresde, mais en plus de ça, les Noirs et Jaunes ont encore deux matchs en retard à disputer, dont celui de ce mardi soir. Une remontée dans le classement passe obligatoirement par une 2grosse performance consécutive après s'être imposé à Wehen, autre mal classé, ce week-end (2-3).

En face, Greuther Furth est catastrophique depuis la reprise. La bande de Stefan Leitl n'a récolté que 2 petits points en 4 journées. Après un bon match nul contre Hambourg (2-2), Furth a chuté contre Osnabruck (0-2), fait match nul à nouveau face à Darmstadt (1-1) avant de conclure par une défaite lors de la réception de Sandhausen (1-2). Avec 8 points d'avance sur le barragiste et 11 de retard sur le podium, les Verts et Blancs vont a priori se maintenir et ils n'ont plus rien à jouer en haut de tableau. On soupçonne un léger manque de motivation et une envie de partir en vacances pour cette équipe qui n'a toujours pas remporté le moindre match depuis la reprise. Ce qui devrait profiter à Dynamo Dresde.