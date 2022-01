Pronostic Clermont Rennes : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Rennes enfonce Clermont

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Clermont – Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu des débuts rêvés en Ligue 1, le Clermont Foot déchante. En effet, les hommes de Pascal Gastien n’ont plus remporté de rencontre depuis leur déplacement à Angers, où Mohamed Bayo sur penalty avait offert les 3 points aux Auvergnats. Depuis cette victoire, les Clermontois se sont fait sortir de la Coupe de France par Bastia et restent sur 3 journées de Ligue 1 sans le moindre succès. Rapidement réduit en infériorité numérique, Clermont avait réussi à résister face à Reims (0-0) au Montpied, ce qui ne fut pas le cas au Stade Louis II où les Auvergnats ont coulé face aux attaquants monégasques (4-0). En milieu de semaine, les partenaires de Jason Berthomier disputaient un match en retard face à Strasbourg. Supérieurs, les Alsaciens ont logiquement décroché la victoire en Auvergne (2-0). Sans deux de ses éléments offensifs majeurs, à savoir Jim Allevinah et Momo Bayo retenus à la CAN, le CFA souffre pour se montrer dangereux offensivement. Cette semaine, le club a enregistré le prêt du prometteur Da Cunha en provenance de Nice. Avec un seul point d’avance sur la zone de relégation, Clermont est au plus mal.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Rennais est sur une dynamique totalement opposée mais dispose évidemment de ressources nettement plus conséquentes. Le club breton est lancé dans la course au podium pour décrocher une place en Ligue des Champions pour la prochaine saison. Les hommes de Bruno Genésio ont connu une très bonne période où les victoires s’accumulaient, ce qui leur avaient permis de se qualifier pour les 8de finale de la Conference League et de remonter parmi les équipes de tête en Ligue 1. Rennes a la particularité d’être la seule équipe française à avoir battu le Paris Saint-Germain, qui survole la Ligue 1. Un peu moins bien en fin d’année 2021, le club breton a concédé plusieurs défaites face à des adversaires directs, Nice, Lille, Monaco et Lens. En revanche, le Stade Rennais s’est relancé de très belle manière en étrillant les Girondins de Bordeaux (6-0) avec des buts de Laborde (7 buts) et Terrier (10 buts). Rennes avait déjà remporté un match sur un tel score face à … Clermont lors du match aller. Nettement supérieur, le club breton ne devrait pas connaitre de problèmes pour s’imposer en Auvergne.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !