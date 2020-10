Pronostic Clermont Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

La passe de 3 pour Clermont face à Ajaccio

Cette rencontre de la 8journée de Ligue 2 entre Clermont et Ajaccio, met aux prises deux formations qui regrettent l’arrêt de la saison dernière. En effet, les Auvergnats et les Corses étaient bien partis pour disputer au moins les barrages d’accession. Des deux équipes, Clermont est celle qui s’en sort le mieux depuis le début de ce nouvel exercice. Les hommes de Gastien occupent la 5place du classement, grâce à leurs deux récentes victoires face à Rodez (3-0) et Chambly (0-3). Ces deux succès ont fait le plus grand bien aux Clermontois qui livraient jusqu'alors d’excellentes prestations mais qui pêchaient dans la finition. Le départ d’Adrian Grbic, meilleur buteur du club l’an passé, était handicapant pour le club auvergnat mais l'efficacité offensive est revenue grâce à notamment la recrue Bayo.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Ajaccio est dans le dur, bloqué dans la zone de relégation. Les Corses ont perdu leurs trois premières rencontres face à Châteauroux, Caen et Grenoble. Les hommes d’Olivier Pantaloni ont réagi en accrochant deux résultats positifs face à Sochaux (1-1) et contre le promu dunkerquois (1-0), pour l’unique victoire de la saison. Humiliés à Auxerre (5-1), les Ajacciens ont réalisé une nouvelle contre-performance face à Toulouse (0-1) à François Coty. Victorieux de ses deux dernières rencontres, Clermont a retrouvé la confiance et devrait enchainer face à Ajaccio pour se rapprocher des premières places.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Ajaccio encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !