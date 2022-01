Pronostic Chelsea Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de EFL Cup

Les Blues solides face aux Spurs

Les demi-finales de la Carabao Cup nous offrent de très belles affiches avec Arsenal-Liverpool et Chelsea-Tottenham. Pour atteindre le dernier carré, Chelsea s'est successivement défait d'Aston Villa et de Southampton à Stamford Bridge. Lors de ces deux confrontations, les hommes de Tuchel ont été contraint de disputer la séance de tirs aux buts. Ensuite, en quart de finale, les Blues se sont logiquement défaits de Brentford (0-2) en fin de rencontre. En Premier League, Chelsea a été décroché par Manchester City qui compte désormais 10 points d'avance sur les partenaires de Cesar Azpilicueta. Le week-end dernier, au terme d'une superbe rencontre, les Blues ont partagé les points avec Liverpool (2-2). Lors de cette rencontre, les partenaires de l'excellent Kanté ont affiché un très bel état d'esprit pour remonter un handicap de 2 buts. Ce nul entre les 2 poursuivants des Citizens aura fait l'affaire des protégés de Guardiola. Au niveau de l'effectif, Tuchel déplore quelques absences importantes puisque les Werner, Reece James, Loftus-Cheek, Christensen ou Chilwell sont sur le flanc, tandis qu'Edouard Mendy est parti à la CAN. Le portier sénégalais est l'un des grands artisans de l'excellent parcours des Blues depuis son arrivée à Londres en provenance de Rennes. De plus, Romelu Lukaku n'est pas sûr de disputer cette demi-finale, puisqu'il a été sanctionné par son club pour une sortie médiatique peu appréciée en interne. De son côté, Tottenham semblait à bout de souffle en début de saison. L'arrivée d'Antonio Conte semble avoir totalement relancé le club du Nord de Londres. En effet, depuis que l'italien a repris le club, Tottenham est invaincu sur la scène nationale. Cette bonne dynamique a permis aux Spurs de se qualifier pour cette demi-finale en disposant de West Ham (2-1) au tour précédent. Avant cela, le club londonien avait dominé Wolverhampton et Burnley. En Premier League, le regain de forme insufflé par Conte a permis aux Spurs de se replacer en 6e position avec 2 matchs en retard sur leurs adversaires directs. En cas de succès lors de ces affiches, les Spurs réintégreraient le Top 4. Le week-end dernier, les partenaires d'Hugo Lloris ont souffert pour s'imposer à Watford (0-1) avec un but inscrit au bout du temps additionnel par le colombien Sanchez. L'arrivée de Conte semble avoir relancé Harry Kane, décevant en début de saison, et nettement plus convaincant lors des dernières rencontres. A domicile, Chelsea devrait conserver ses chances de qualification en contenant une équipe de Tottenham, qui va miser sur les contre-attaques.