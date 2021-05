Pronostic Chelsea Leicester : Analyse, cotes et prono de la finale de FA Cup

Barrière Bet est le seul site français à offrir un bonus de bienvenue de 250€ à tous ses nouveaux inscrits. Dans ces 250€, il y a un 1er pari remboursé de 150€ à utiliser si vous le souhaiter sur cette grosse finale de FA Cup

Nos paris sur Chelsea - Leicester

Chelsea vise un triplé

Leicester finit doucement

Chelsea a pu faire tourner, Leicester moins

Les compos probables :

Chelsea décroche la FA Cup face à Leicester

Auteur d'une très belle saison, Chelsea va vivre des dernières semaines décisives sur tous les tableaux, avec pour débuter la finale de la FA Cup face à Leicester ce samedi. Les Blues se sont qualifiés pour celle-ci en sortant notamment Manchester City en demi-finale, à la mi-avril, grâce à une réalisation d'Hakim Ziyech. En plus de cette finale de FA Cup, les hommes de Tuchel vont tenter de soulever dans deux semaines la Ligue des Champions face à ces mêmes Citizens. Arrivé en cours de saison, Thomas Tuchel a poursuivi l'excellent travail réalisé par Lampard, qui malgré les interdictions de recrutement du club londonien avait également atteint la finale de FA Cup l'an dernier (défaite contre Arsenal). Le coach allemand a donné une assise défensive solide à sa formation à l'image d'un Rudiger retrouvé et d'un Kanté omniprésent. Le week-end dernier, les Blues sont allés s'imposer à l'Etihad face à Manchester City (1-2). En revanche, en milieu de semaine Chelsea s'est incliné à domicile face à Arsenal (0-1) sur une grossière erreur de Jorginho mais avec une équipe remaniée en prévision de cette finale.De son côté, Leicester s'est donné un peu d'air en championnat en s'imposant difficilement mardi à Old Trafford face à une équipe B de Manchester United (1-2). Ce succès permet auxd'être quasiment assuré de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Bien placée pour finir dans le Top 4, la bande à Rodgers veut décrocher un trophée cette saison. Cette finale de FA Cup est la parfaite opportunité de récompenser le travail fourni par le coach nord-irlandais depuis son arrivée sur le banc des. Pour atteindre cette finale, Leicester s'est notamment imposé face à Man U (3-1) et contre Southampton en demi-finale (1-0). Ces derniers temps, lessont un peu moins bien. Avant cette victoire compliquée mardi face à un Man U remanié, Leicester avait perdu à domicile face à Newcastle (4-2) et concédé un nul à Southampton (1-1) soit deux équipes mal classées.Déçu par la formation alignée mardi, Tuchel devrait décider de faire confiance à ses habituels titulaires, et l'équipe de ce samedi devrait ressembler beaucoup à celle qui a battu le Real Madrid lors du match retour. En revanche, Kepa devrait conserver sa place dans les cages, comme c'est le cas en FA Cup. Du côté de Leicester, les titulaires Justin et Barnes et l'expérimenté Wes Morgan sont forfaits. Absent face à Man U, le très important derrière Jonny Evans est incertain. En l'absence de Barnes blessé et avec un Jamie Vardy moins bien depuis son retour de blessure, Kelechi Iheanacho a été le joueur offensif le plus influent lors de cette fin de saison.Kepa - Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger - James, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Havertz, Werner.Schmeichel - Fofana, Evans, Soyuncu - Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne - Maddison - Iheanacho, Vardy.Incroyablement solide depuis l'arrivée de Tuchel dans les gros matchs, Chelsea a notamment encaissé 1 seul but de la part du Real sur les demi-finales aller et retour de Ligue des Champions très récemment. Fort de son expérience acquise l'an passé en finale de FA Cup, Chelsea devrait pouvoir prendre la mesure d'une formation de Leicester, un peu moins bien ces dernières semaines et qui s'était loupé dans la dernière ligne droite de sa saison 2019-2020 (non qualifié pour la C1 après avoir été longtemps 2puis 3). Ayant fait reposer pas mal de ces titulaires mardi, dont notamment N'Golo Kanté, incroyable lors de ses dernières sorties et qui va jouer contre son ancien club.Retrouvez le Pronostic Chelsea Leicester détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !