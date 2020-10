Pronostic Caen Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Peu de buts entre Caen et Amiens

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Caen - Amiens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au lancement de cette nouvelle saison de Ligue 2, Caen et Amiens faisaient partie des favoris pour retrouver l’élite. Après 5 journées disputées, les résultats sont loin de correspondre aux attentes. Les Normands occupent actuellement la 8place du classement avec 3 points de retard sur le leader niortais. Les hommes de Pascal Dupraz se montrent irréguliers dans ce début d’exercice. Les Caennais ont fait des nuls face à Clermont (0-0) et Chambly (0-0) et se sont imposés face à Ajaccio (1-0) et Rodez (3-0). Le week-end dernier, les partenaires de Yacine Bammou se sont par contre inclinés sur le terrain de Valenciennes (1-0). Le pari "Les 2 équipes ne marquent pas" est passé lors de toutes les rencontres caennaises.chezjusqu’au 7 octobre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Amiens a été relégué la saison dernière lors de l’arrêt des compétitions. Les Picards ambitionnaient de retrouver l’élite dans les plus brefs délais. Le début de saison des partenaires de Mendoza est cependant décevant, malgré un succès lors de la 1journée face à Nancy (1-0). Le meilleur élément amiénois, Guirassy, a été transféré juste après ce succès. Cette perte explique certainement les récents mauvais résultats des Picards qui se sont depuis inclinés face au Havre (1-0), au Paris FC (2-1) et ont fait des nuls contre Châteauroux (0-0) et Pau (0-0). Cette mauvaise série de résultats a poussé les dirigeants amiénois à se séparer de Luka Elsner cette semaine. Entre deux attaques moyennes de ce championnat (Caen a marqué 4 buts en 5 matchs et Amiens seulement 2), une rencontre fermée avec moins de 3 buts dans la rencontre est possible.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Amiens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !