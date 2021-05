Pronostic Brighton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City fait le taf face à Brighton

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brighton – Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Brighton a atteint son objectif fixé au début de la saison, à savoir le maintien. Lessont en 17position avec 11 points d’avance sur Fulhan, condamné à la Championship. Les hommes de Graham Potter ont réalisé une saison intéressante mais ont souvent pêché dans la finition. Equipe solide, Brighton accroche souvent des points comme ce fut le cas le week-end dernier face à une formation de West Ham, qui luttait pour les places qualificatives européennes. Danny Welbeck a été le buteur des Seagulls et confirme son excellente fin de saison. L’ancien Red Devil et Gunner a inscrit 6 buts depuis le départ de la saison dont 4 lors des 8 dernières journées.chezau lieu de 100€ jusqu'au 26 mai⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City a retrouvé son titre de champion en dominant largement la Premier League. En effet, les hommes de Pep Guardiola comptent 13 points d’avance sur leur premier poursuivant, Manchester United. Victorieux de la Carabao Cup et de la Premier League, City est en course pour un triplé historique puisque le club mancunien va affronter Chelsea en finale de la Ligue des champions. Surpris par Chelsea en championnat (1-2) dans un match marqué par le penalty manqué par Kun Agüero, les Citizens se sont repris à Newcastle lors de la dernière journée dans un match spectaculaire (3-4). Arrivé cet été, Ferran Torres a signé un triplé pour ce qui est sa 7réalisation de la saison. Supérieur à son adversaire, City devrait prendre le dessus sur Brighton dans un match avec plus d’un but.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brighton Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !